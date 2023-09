El Morell acollirà el cicle de teatre en petit format 'Deprop' a partir del 7 d'octubre

Les entrades oscil·len entre els tres i els deu euros i es posaran a la venda dilluns que ve, 2 d'octubre

Actualitzada 28/09/2023 a les 17:28

Aquest mes d'octubre arrenca una nova edició del Deprop, el cicle de teatre en petit format del Morell que aposta per la cultura de proximitat. Una iniciativa totalment consolidada «que la ciutadania sempre acull molt bé, i que ens permet gaudir de propostes de diverses disciplines amb un component extra, com és el fet que les companyies que ens visiten són del nostre territori», destaca el regidor de Cultura de l'Ajuntament del Morell, Miquel Roig. La programació s'allarga durant els mesos d'octubre i novembre i presenta cinc espectacles per a tots els gustos i totes les edats.La primera funció arribarà dissabte 7 d'octubre al Teatre Auditori i de la mà de Dramèdia Teatre, amb El Coix d'Inishmaant. Una comèdia negra plena de personatges petits que fan gran l'obra, carregats de contradiccions, tal com és la vida. La següent cita serà divendres 20 d'octubre, també al Teatre Auditori, amb 724 forats de Gerard Marsal. Es tracta d'un espectacle músico-cinematogràfic que no deixarà ningú indiferent.Dissabte 4 de novembre, la plaça de la Font acollirà la primera de les propostes que s'inclouen en el festival Accents de pop, rock i folk. Es tracta de Carles Belda i el Conjunt Badabadoc, que oferiran grans èxits de la nostra música amb ritmes caribenys, ska o reggae. També dins de l'Accents, divendres 17 de novembre pujaran a l'escenari del Teatre Auditori les dones de LaboratoriA per presentar Qué quiere la niña. Com el seu nom indica, es defineixen com un laboratori d'experimentació artístic per desconstruir els rols de gènere vinculats al flamenc.I, finalment, diumenge 19 de novembre serà el torn d'un espectacle familiar, La Caseta de Xocolata, que s'emmarca en el guant, el Festival de Teatre de Titelles de Valls. Un conte clàssic que posa de manifest que nenes i nens són iguals, i actuen segons les seves possibilitats i facultats. Les entrades oscil·len entre els tres i els deu euros i es posaran a la venda dilluns que ve, 2 d'octubre. Es podran adquirir anticipadament tant a les oficines del Centre Cultural del Morell, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, com online, a elmorell.koobin.cat , i també a les taquilles del teatre una hora abans de cada espectacle.