Creix l'activitat al sector de la construcció els primers vuit mesos de l'any

Actualitzada 28/09/2023 a les 12:42

Nombre habitatges iniciats principals poblacions

Població Gener-Agost 2022 Gener-Agost 2023 Calafell 156 102 Cambrils 167 118 Cunit 43 16 Mont-roig del Camp 10 58 Reus 39 48 Roda de Berà 7 6 Salou 26 9 Tarragona 52 12 El Vendrell 9 22 Vinyols i els Arcs 17 2

Nombre d'obres de rehabilitació principals poblacions

Població Gener-Agost 2022 Gener-Agost 2023 Calafell 30 35 Cambrils 42 118 Cunit 17 16 Mont-roig del Camp 11 58 Reus 62 48 Salou 36 27 Tarragona 118 137 Valls 14 16 El Vendrell 10 15 Vila-seca 15 24

Activitat general, certificats d'habitabilitat i lloguer turístic

Tot i que la construcció d'habitatges nous ha baixat, l'augment de les obres de rehabilitació i altres factors han fet que l'activitat al sector de la construcció a les comarques de Tarragona hagi crescut durant els vuit primers mesos d'aquest any. Les dades les aporta el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT),Segons aquestes, entre el gener i l'agost de 2023 s'ha iniciat la construcció de 655 nous habitatges d'ús residencial, un 20% menys respecte el mateix període de 2022. Igualment, la inversió realitzada en aquests vuit mesos, 96 milions d'euros, baixa un 10% si es compara amb l'any anterior. Dels 655 nous habitatges esmentats, 133 són de tipologia constructiva en bloc i 522 són habitatges unifamiliars.Per municipis, el nombre d'habitatges només creix a Mont-roig del Camp, on s'ha multiplicat per sis; i a Reus on augmenta sensiblement.Font: Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d' Edificació de Tarragona i CGATELes dades són més positives en l'àmbit de la rehabilitació. Entre gener i agost de 2023, aquesta creix al voltant d'un 9% respecte el mateix període de l'any anterior amb un total de 759 obres de rehabilitació realitzades.Per tant, la rehabilitació continua la tendència positiva des de l'any 2008A mig termini gairebé s'han doblat el nombre d'obres. La inversió econòmica també s'ha multiplicat, passant dels 12 milions d'euros, als gairebé 60 entre gener i agost de 2023, un 37% mes que el mateix període de 2022. Tot i el bon comportament, aquestes dades encara no incorporen les inversions que han de suposar les obres derivades dels fons Next Generations per a la rehabilitació energètica.Per municipis, on ha crescut més ha estat a Tarragona, Calafell, Valls, Vila-seca, Cambrils, Cunit o el Vendrell. A Reus, Salou i Mont-roig s'ha produït una lleugera davallada.Font: Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d' Edificació de TarragonaSi parlem de l'activitat professional a la demarcació de Tarragona, globalment ha crescut un 14% entre el gener i l'agost d'enguany i respecte a l'any passat. El projecte i direcció, la redacció de projectes d'obres associades a la rehabilitació creixen al voltant d'un 4% respecte 2022. Les direccions compartides amb arquitecte i associades a la direcció d'obra nova o gran rehabilitació, baixen un 9% entre gener i agost.Un altre aspecte important que es desprèn de les dades de 2023, i que mostren les expectatives del sector turístic en un estiu amb aparences de recuperació, és el creixement de sol·licituds de certificats d'habitabilitat per a la petició de cèdules. La cèdula és imprescindible per donar d'alta els serveis, llogar o vendre un habitatge, i les sol·licituds havien pujat habitualment entre març i maig, impulsades pel lloguer turístic i les segones residencies. L'increment del 6 % entre gener i agost, confirma les expectatives del sector turístic en una recuperació, principalment pel lloguer turístic.