Constantí busca els millors cuiners de pa de pessic

Actualitzada 28/09/2023 a les 15:35

L'Ajuntament de Constantí ha convocat la segona edició deI Concurs de Pa de pessic del municipi, que tindrà lloc el dissabte 7 d'octubre al Pavelló Poliesportiu Municipal. Es tracta d'un concurs de caràcter popular, on podran participar-hi totes les persones de 60 o més anys que ho desitgin. Totes les persones interessades en participar hauran d'inscriure's a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament a partir del dijous 28 de setembre i fins al divendres 6 d'octubre o bé fins que s'assoleixi el nombre màxim de participants. Hi haurà places limitades.S'atorgaran dos premis de reconeixement a les persones que cuinin els millors pans de pessic: un pel pa de pessic més gustós i un altre pel que sigui considerada la millor presentació. Els criteris que guiaran el veredicte es basaran en el punt de cocció, esponjositat, el sabor, i la presentació. L'organització es farà càrrec d'aportar els ingredients bàsics per a l'elaboració del pa de pessic. El jurat d'aquesta segona edició del concurs serà un jurat popular. El mateix dia del concurs, s'anunciarà el nom de les 2 persones guanyadores que seran obsequiades amb un premi.