Arriba el cicle de conferències modernistes dels Pallaresos amb propostes d'alt nivell

Serà els dies 4, 11, 18 i 25 d'octubre al Centre Jujol, a les 19 hores

Actualitzada 28/09/2023 a les 09:47

Dimecres 4 d'octubre 2023 Conferència Inaugural:

La simbologia oculta del campanar de Creixell

Dimecres 11 d'octubre

Ennoblir un edifici: J.M. Jujol i la Casa Bofarull

Dimecres 18 d'octubre

El Palau Güell d'Antoni Gaudí, fita de l'arquitectura europea

Dissabte 21 d'octubre

Visita guiada al Palau Güell

Dimecres 25 d'octubre

Domènech i Montaner versus Jujol

El besnét de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el director del Palau Güell de Barcelona, dos experts d'alt nivell en Jujol i l'autora de la hipòtesi càtara del campanar de Creixell protagonitzaran el tercer Cicle de Conferències modernistes els Pallaresos, prèvies a la celebració de les Jornades Modernistes «Serà els dies 4, 11, 18 i 25 d'octubre. En aquesta ocasió es podrà gaudir de:El coronament del campanar de l'església de Sant Jaume de Creixell va ser projectat per Josep Maria Jujol l'any 1917. Forma una cúpula d'arcs parabòlics amb estàtues de 3 metres d'alçada que representen sant Domènec de Guzmán, sant Francesc d'Assís, sant Lluís rei de França i sant Joan de Malta.Al capdamunt de la cúpula hi ha un penell de ferro colat, dissenyat també per Jujol, on es pot veure la creu, símbol cristià, i al seu costat un lleó que simbolitza el mal i que fuig esporuguit.Però que hi ha al darrera de tot aquests simbolismes? La convidada ens aprofundirà en la interpretació dels elements simbòlics del campanar fins a transportants en el mon del càtars., arquitecta i cantantEn finalitzar hi haurà una copa de vi D.O. Tarragona, gentilesa de Vins Padró i Família: IPSIS BLANC FLOR i IPSIS CRIANÇA.En aquesta conferència parlarem de la protagonista d'aquestes III Jornades Modernistes «Els Pallaresos 1900», Casa Bofarull. Les primeres obres de reforma d'aquesta masia anterior al segle XIV son començades per l'arquitecte Josep M. Jujol a la tardor de 1914. El ponent ens farà una aproximació a la transformació de la Casa Bofarull a partir de la seva recerca acadèmica., Doctor arquitecte, Professor del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació (THATC), ETSAB (UPC).En finalitzar hi haurà una copa de vi D.O. Tarragona, gentilesa de Vins Padró i Família: POESIA GARNATXA BLANCA i POESIA GARNATXA NEGRE.Elés un edifici situat al Raval de Barcelona, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1984. Està realitzat per l'arquitecte Antoni Gaudí per encàrrec de l'empresari i mecenes barceloní Eusebi Güell com a residència familiar entre 1886 i 1890. En aquesta tercera conferència coneixerem a fons aquest magnífic palau, obra mestra del genial Gaudí., director del Palau Güell.En finalitzar hi haurà una copa de vi D.O. Tarragona, gentilesa de Vins Padró i Família: CRINEL BLANC MÀGIC i CRINEL NEGRE DE L'ALBA.Organitza: Regidoria de Cultura dels Pallaresos. Reserves: 977 610600Com a cloenda d'aquest tercer cicle de conferències previ a les III Jornades, i com a commemoració del 100 aniversari de la mort de Lluís Domènech i Muntaner, presentem una taula de diàleg vers les figures de Domènech i Muntaner i Jujol, mestre i alumne, geni versus geni. Sota la direcció del moderador, els dos convidats abordaran des de el seu punt de vista particular la personalitat i l'obra de les dues grans figures de l'arquitectura modernista catalana.Lluís Domènech i Girbau, Doctor arquitecte, president de la Fundació Lluís Domènech i Montaner i besnét de l'arquitecte modernista., Doctor arquitecte i director científic de la Càtedra Jujol de la Universitat Politècnica de Barcelona., Doctor en Belles Arts, llicenciat en Història de l'Art i director del Museu d'Art Modern de Tarragona, i moderador d'aquesta taula de diàleg.En finalitzar hi haurà una copa de vi D.O. Tarragona, gentilesa de Vins Padró i Família:IPSIS CHARDONNAY i IPSIS SELECCIÓ CRIANÇA.