Arrangen camí del Racó del Marfull a la Porrassa de l'Hospitalet de l'Infant

Per dur a terme les obres en aquesta via de comunicació i d'emergències, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona

Actualitzada 28/09/2023 a les 14:24

Aquest mes de setembre s'ha arranjat el camí del Racó del Marfull a la Porrassa, situat a l'Hospitalet de l'Infant. Aquest camí, que es trobava en mal estat, circula pel lateral de l'autopista AP7 i l'autovia A7 i és una via important de comunicació, útil per arribar a diferents punts rústics del municipi i per atendre emergències, en cas de ser necessària l'extinció d'un incendi o l'evacuació de la població per una emergència nuclear. En aquest sentit, cal tenir en compte que aquest camí forma part del Pla PENTA.



Les obres que s'hi han dut a terme han consistit en l'arranjament i el formigonat d'un total de 905,5 metres, perquè hi puguin circular bé els vehicles. Les zones especialment malmeses eren aquelles amb més pendent, on el ferm estava desfet; i aquelles on s'acumulava aigua quan hi havia pluges torrencials.L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va adjudicar aquests treballs a l'empresa Catalana d'Infraestructures S.A. el mes de març per un import de 92.100 euros. Per finançar-los, el consistori ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona del 80%.