Altafulla dona sortida a les butaques excedents de La Violeta i guanya una col·laboració cultural

La cessió de més de 200 seients a l'Espai Texas de Barcelona comportarà un retorn en forma de produccions de qualitat per gaudir al Casal Municipal

Actualitzada 28/09/2023 a les 16:57

Les butaques que preveia instal·lar a La Violeta el projecte inicial de reforma del Casal Municipal ja han trobat un nou destí després que el seu ús fos descartat en un segon projecte que ideava una Violeta on hi poguessin tenir lloc diverses activitats tant amb persones a peu dret com assegudes. «La seva condició de seients fixos els feia incompatibles amb la nova proposta de sala polivalent que volem per la Violeta», com ha explicat la colacaldessa d'Altafulla, Alba Muntadas.Calia donar una sortida a aquest mobiliari i després d'una subhasta que no va donar fruits, l'oportunitat ha sorgit de la mà dels antics cinemes Texas de Barcelona, ara reconvertits en l'Espai Texas. La col·laboració entre el consistori i l'associació cultural que gestiona el nou espai del barri de Gràcia va sorgir «de casualitat» com recorda Muntadas qui s'ha mostrat satisfeta de poder «llogar» aquestes cadires a canvi de rebre una col·laboració per part de l'entitat.La coalcaldessa ha explicat que s'ha establert un contracte amb Espai Texas on consta el valor de les 219 butaques que, des d'aquest dijous, ja són a Barcelona. Un valor que s'anirà abonant, no pas monetàriament sinó en forma d'assessorament cultural i d'espectacles produïts pel Texas que també es podran veure a Altafulla. Aquest dijous al matí les butaques han emprès el camí cap a la seva nova llar, amb la supervisió de la mateixa Muntadas i una de les sòcies d'Espai Texas, l'actriu Clara Cols, qui s'ha mostrat «satisfeta d'establir aquesta col·laboració que ha contribuït a bastir el nou espai cultural de la Vila de Gràcia».Tot just a mitjans d'octubre s'inaugura aquest nou Espai Texas que mantindrà l'essència dels antics cinemes, amb dues sales dedicades al setè art, i també del teatre, amb dues sales més per acollir aquest tipus d'espectacles que puguin produir els diferents socis que en formen part. Són professionals encapçalats per la productora de cinema Isona Passola i la productora de Dagoll Dagom, Anna Rosa Cisquella, a més d'altres socis que han fet produccions per la sala Flyhard, per Dagoll Dagom o Comediants i també pel Poliorama, el Tantarantana, el Victòria o el Maldà, entre altres.