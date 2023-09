116 empreses opten a explotar les guinguetes i serveis de platja a Salou

El concurs públic defineix una nova estètica per als establiments i el personal que hi treballarà els pròxims deu anys

Actualitzada 27/09/2023 a les 20:05

Fins a 116 empreses han presentat oferta per explotar les vint-i-una guinguetes de platja i els serveis de motos i lleure a Salou. Després de dotze anys, l'Ajuntament de Salou publicava, a principis d'aquest mes, les bases del concurs públic per a la renovació d'aquests espais a les platges de Llevant, Ponent, Capellans, Llarga i a cala Font i cala Crancs per un període de vuit anys (2024 a 2031).El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el passat dilluns i la resposta per part dels possibles adjudicataris ha estat superior a l'esperada pel mateix consistori, segons han explicat fonts municipals. El nou concurs públic defineix diferents models de guingueta i eliminarà els locals dobles que actualment estan en funcionament a la platja de Llevant. Algunes només podran oferir servei de bar i d'altres, de restaurant, i disposaran de lavabos adaptats, tarima per a la terrassa, un magatzem, cuina oL'obligatorietat de renovar les guinguetes i ajustar-les a l'estètica definida per l'Ajuntament ha fet que alguns dels empresaris tradicionals de Salou a la platja hagin desistit en el seu intent de concórrer al concurs públic. I és que, el cànon base de les noves guinguetes oscil·la entre els 10.946 euros anuals –87.568 euros en total durant tot el període de vuit anys, el model de guingueta més barat, que s'ubicarà a la platja de Ponent– fins als 70.332 euros anuals del model més car –562.656 euros en total en vuit anys, que s'ubicaran a la platja de Llevant.Les noves guinguetes de platja tindran totes les mateixes tonalitats –blanc i blau– i el concurs públic valorarà que els nous adjudicataris facin que els locals siguin el màxim d'autosuficient possible. Així es deixa la porta oberta a la instal·lació de plaques solars a tota la coberta de la terrassa on es donarà el servei de bar o restaurant i «es permetrà la venda d'energia a l'empresa subministradora o comercialitzadora mentre es justifiqui que la producció elèctrica és superior a la que es pot consumir per l'activitat de cada guingueta», segons recull el plec de prescripcions tècniques.D'altra banda, com a novetat, els treballadors de les guinguetes i els serveis de platja hauran de dur roba d'uniforme que s'ajusti als paràmetres marcats al concurs.