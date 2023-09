Surt a licitació la reforma de la piscina municipal d'Altafulla per valor de 484.629 €

Les ofertes es poden presentar fins al dia 16 d'octubre amb el sistema de sobre digital

Actualitzada 27/09/2023 a les 15:09

L'Ajuntament d'Altafulla ha tret a licitació el contracte per fer la reforma de la piscina municipal. Es tracta d'uns treballs que estan valorats en 484.629 euros (400.519 sense IVA) i que és previst que tinguin una execució de sis mesos. En aquest sentit, des de l'àrea d'Urbanisme, la coalcaldessa Alba Muntadas, ha remarcat «la importància de complir amb els terminis de tots els tràmits per tal de poder arribar als mesos d'estiu amb una piscina municipal en condicions i oberta al públic amb totes les garanties per al gaudi dels veïns i veïnes de la vila».Les obres consistiran en la construcció d'un nou vas dins l'existent i en el qual es definiran diverses fondàries per comptar amb una major comoditat per als usuaris. Així, s'establirà la fondària mínima en 1,40m i la màxima en 1,70m. És el canvi més destacat en aquesta nova configuració de la piscina, ja que actualment la mínima supera els 1,60m i la màxima se'n va als 2m. Aquesta lleu reducció de mides, a parer del regidor d'Esports Àlex Cañas, «permetrà també un estalvi important en aigua i en clor».Els treballs que s'han de fer a la piscina contemplen no només el vas sinó també les canonades i la maquinària, que està obsoleta. Així, les obres suposaran, en primer lloc, els moviments de terres i enderrocs preceptius, coronar el perímetre de la piscina, fer el vas nou i instal·lar els nous sistemes hidràulics i de tractament d'aigua a més de la instal·lació elèctrica.En aquesta ocasió no s'intervindrà en la piscina petita, ja que «el principal problema de l'equipament es troba en les fuites de la gran», com ha assenyalat Cañas. Amb tot, l'estructura petita estarà operativa igualment i pròximament es determinarà quina intervenció practicar-hi per millorar-ne també les prestacions. En aquest sentit, es planteja impulsar un procés participatiu per definir com es vol que sigui. Inicialment, es proposa crear diferents nivells i algun petit espai lúdic.Les empreses que desitgin fer-se càrrec d'aquestes obres tenen temps fins al pròxim dia 16 d'octubre (20 dies naturals a comptar des d'aquest mateix dimecres) per presentar les seves ofertes a través del portal de transparència i el sistema del sobre digital. Un cop determinada l'empresa guanyadora del contracte es procedirà a fer els tràmits administratius pertinents per validar el pla d'obres i que aquestes s'iniciïn tan aviat com sigui possible. El termini màxim previst per executar la reforma de la piscina és de 6 mesos.