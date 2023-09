Sosciathlon, un esforç que multiplica

El pròxim diumenge, 1 d'octubre, se celebra a la Pineda la 8a edició de Sosciathlon, una jornada esportiva 100% solidària oberta a tothom

Actualitzada 26/09/2023 a les 19:18

La fórmula Sosciathlon va néixer l'any 2014 de la mà d'un grup de joves de Vila-seca, que van decidir posar en marxa un projecte esportiu a la Costa Daurada 100% solidari. La idea era molt ambiciosa: aconseguir organitzar una jornada esportiva en què la totalitat del recaptat en les inscripcions fos entregat a dues entitats benèfiques que anirien canviant any rere any. El lema de Sosciathlon,, no podia ser més encertat.Des del 2015, Sosciathlon ha organitzat set edicions amb una mitjana de 1.500 inscripcions per edició. Aquella fórmula innovadora ha resultat ser una aposta d'èxit, gràcies al treball incansable dels responsables de la iniciativa i de la implicació d'un grup de patrocinadors, voluntaris i col·laboradors que ja formen part del que ells anomenen. La vuitena edició de la jornada esportiva solidària se celebrarà a la Pineda aquest pròxim diumenge, 1 d'octubre, a partir de les 8 del matí. El 8è Sosciathlon arriba després que l'any passat es batessin rècords, amb 1.300 inscripcions i 25.330 euros recaptats.El funcionament de la jornada és senzill. Cada participant pot escollir una modalitat esportiva: córrer, caminar, nedar, pedalar o fer zumba. El preu de la inscripció és de 13 euros per als adults i 7 euros pels nens. A més de les proves, Sosciathlon organitza una matinal lúdica i festiva, amb activitats com el concert de la Xaranga Tocats de La-la, un vermut solidari amb el DJ Santi Glen, una gimcana infantil o un dinar solidari amb tapes de paella i fideuà.Pel que fa a les entitats beneficiàries de la 8a edició de Sosciathlon, enguany són l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un dels centres pediàtrics més importants d'Europa, capdavanter en la recerca i la innovació, i la Fundació La Nineta dels Ulls, una entitat tarragonina que treballa per impulsar la investigació del retinoblastoma, el càncer ocular més freqüent en menors de tres anys.«Els diners que es recaptin es destinaran al projecte del test de biòpsia líquida, que té com a objectiu la detecció precoç de possibles segons tumors en pacients de retinoblastoma», expliquen des de La Nineta dels Ulls. El projecte està liderat pel Grup de Recerca de Càncer Hereditari (IGTP) i hi participen diferents hospitals espanyols (SJD, ICO Idibell, Vall d'Hebron, La Fe de València) i de Llatinoamèrica (Garraham a Buenos Aires, Colòmbia i diferents hospitals a Brasil).Les inscripcions online ja es poden formalitzar a través de la web de Sosciathlon, i estan obertes fins aquest dijous 28 a les 23.59 h. El mateix diumenge també serà possible inscriure's presencialment. Des de l'organització es vol animar especialment a que hi participin grups: empreses, col·lectius, equips esportius, classes de l'escola, etc.