Salou impulsarà un nou model de recollida de residus porta a porta a les zones turístiques

A més, també es crearà una nova brigada per netejar els carrers després de les activitats nocturnes

Actualitzada 27/09/2023 a les 18:02

L'Ajuntament deha aprovat avui, en sessió plenària, l'a l'empresa GBI Prapec SA, amb els vots en contra de PP i VOX. El regidor de Neteja viària, Sebastià Domínguez, ha explicat que una de les iniciatives més destacades és la implementació d'una prova pilot de recollida de residus «porta a porta» a les zones més turístiques i comercials, on es concentren els grans generadors de residus, com pot ser el cas dels establiments ubicats als carrers Carles Buïgas, Colón, Montblanc, Brussel·les, Barbastre i la plaça Venus.Entre els avantatges del nou contracte destaquen la millora en els índexs de recollida selectiva, la reducció de residus als carrers i contenidors menys plens, així com la facilitació de la identificació d'usuaris que no compleixen amb les normes de recollida. Una altra millora destacable és la recollida selectiva d'envasos als hotels, amb l'objectiu de reduir els residus als contenidors de carrer, disminuint els seus desbordaments. Això contribuirà a millorar la neteja viària i l'aspecte dels carrers de la ciutat.Per mantenir els carrers més nets, funcionarà un equip de neteja diürn que realitzarà una tasca de repàs als voltants dels contenidors abans de la seva recollida. Aquesta mesura millorarà la neteja viària i l'aparença dels carrers, fent que Salou sigui encara més acollidor. Durant els mesos d'abril, octubre i maig s'incrementarà la freqüència de recollida de cartró comercial, passant de 3 dies a la setmana a 6, per fer front a les necessitats durant els períodes de major afluència turística.A més, durant els mesos d'estiu, la freqüència de buidatge de papereres a la zona de platja augmentarà de 2 a 4 buidatges al dia, assegurant una gestió més eficient dels residus generats. Amb l'objectiu de mantenir els carrers nets després de les activitats nocturnes, es crearà una brigada d'oci nocturna que començarà la seva tasca al matí per netejar i recollir els residus generats durant la nit.Aquesta brigada, formada per dues persones i un vehicle, garantirà que els carrers estiguin nets i en perfectes condicions per als residents i visitants. Sebastià Domínguez ha destacat la importància d'aquest contracte i ha subratllat que Salou està compromès amb la millora constant de la qualitat de vida dels seus habitants i residents i amb la conservació de l'entorn.Al plenari d'avui dimecres, presidit pel primer tinent d'alcalde Yeray Moreno, també s'ha aprovat el projecte d'obres ordinàries per a l'adeqüació de la visita dels nius de metralladores de la punta de Po-Roig de Salou, amb els vots a favor de l'equip de Govern (Sumem per Salou-PSC i ERC) i el Grup Municipal d'USAP. Els grups de PP i Vox s'han abstingut. S'ha aprovat, per unanimitat, la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball per adequar els llocs i places de l'escala básica de la Policia, arrel de la modificació de la Llei de Policies Locals de Catalunya i modificació de la denominació de la plaça, codi 275, «Lletrat/ada del SIAD SAN».Altres punts del plenari que han progressat són la proposta de delegació de preus públics a la Junta de Govern Local; l'aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal d'Obres subjectes a règim de comunicació; i el pla municipal d'inspecció d'activitats. Finalment, la moció presentada pel Grup Municipal de Vox per a la millora de la unitat canina de la Policia Local de Salou no ha comptat amb el suport de la majoria del plenari.