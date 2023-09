Salou celebra el Dia Mundial del Turisme impulsant projectes d'adaptació al canvi climàtic

El Patronat Municipal de Turisme i l'Ajuntament de Salou treballen per oferir als seus visitants una amplia gamma d'atractius de qualitat

Actualitzada 27/09/2023 a les 11:03

Salou s'adhereix al Dia Mundial del Turisme, que enguany té com a leitmotiv el 'Turisme i Inversions Verdes', recordant la importància dels municipis turístics per adaptar-se al canvi climàtic, i per això vol remarcar el seu compromís amb l'impuls i reconversió de parcs i espais urbans amb refugis climàtics, desenvolupant treballs de renaturalització.



El turisme és una indústria vital per a la capital de la Costa Daurada, ja que contribueix significativament a la seva prosperitat i desenvolupament econòmic i al benestar i la cohesió social.

En aquest sentit, el Patronat Municipal de Turisme i l'Ajuntament de Salou treballen per oferir als seus visitants una amplia gamma d'atractius de qualitat: des de les platges i cales envoltades d'interessants paisatges naturals, a l'exquisida gastronomia, passant per la riquesa històrica i cultural, el shopping i l'oferta esportiva; a més d'un ric entorn patrimonial.



Un dels pilars essencials de l'estratègia turística de Salou és el desenvolupament de projectes d'acord amb els objectius del turisme sostenible per esdevenir un municipi proactiu i propositiu amb els criteris de la transició ecològica, la biodiversitat i la promoció del medi ambient i el patrimoni natural; garantint la protecció i millora de la qualitat de vida dels residents i l'experiència dels visitants.



En aquest sentit, Salou aposta pels refugis climàtics en el seu entorn urbà que han de proporcionar als salouencs i als turistes espais confortables amb microclimes més favorables per combatre la calor i les altes temperatures.



Aprofitant el Dia Mundial del Turisme, Salou mostra el seu compromís vital amb la preservació dels entorns naturals i la renaturalització dels espais urbans, destacant la necessitat de continuar millorant les condicions de vida i oferir experiències excepcionals als seus visitants.