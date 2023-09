Montblanc acorda compensar part del deute amb la Diputació de Tarragona

S'ha acordat compensar el 10% del deute, que és inferior als diners que la Diputació havia de pagar al consistori en concepte de subvencions

Actualitzada 27/09/2023 a les 11:55

L'inici de les obres de rehabilitació del jutjat és imminent

El ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Montblanc, celebrat aquest dimarts, va aprovar compensar part del deute del PAM de la Diputació de Tarragona.Després de l'acord al qual l'equip de govern ha arribat amb la Diputació de Tarragona, es compensarà el 10% del deute, que és de 720.000 euros, mentre que la resta es tornarà en quatre anys. Actualment, l'Ajuntament de Montblanc era deutor de la Diputació, i això impedia al consistori ingressar subvencions de l'ens supramuncipal.L'acord de compensació del 10% ja ha permès començar a tenir ingressos de la Diputació, ja que els 130.000 euros que corresponien al 10% del deute, són inferiors als 190.000 euros que la Diputació deu a l'Ajuntament en concepte de subvencions. De fet, la regidora d'hisenda, Raquel Huguet, assegura que «gràcies a l'acord, ja hem ingressat diners de la Diputació».L'actual equip de govern, doncs, ha retirat el contenciós amb la Diputació, i ha optat per la via de la negociació per resoldre el tema. «En els propers dies ens tornarem a reunir amb la Diputació de Tarragona per trobar la millor manera de pagar el deute, i que perjudiqui el menys possible els interessos de l'Ajuntament de Montblanc», ha dit l'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó.El ple de l'Ajuntament de Montblanc també va aprovar, aquest dimarts, l'adjudicació de les obres de rehabilitació del Jutjat de Montblanc, que han de començar de manera imminent. De fet, han d'estar acabades en un any.El plenari també va aprovar una modificació de pressupost per poder pagar les nòmines dels treballadors del mes de desembre. Un pas necessari tenint en compte que el pressupost de l'Ajuntament fa dos anys que està prorrogat. També es va fer una modificació de crèdit per pagar factures pendents que no tenien partida de més de 266.000 euros.El ple de l'Ajuntament de Montblanc també va aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics, una moció de suport als veïns i veïnes de Lilla, que aquest proper dissabte han convocat una manifestació per reclamar el pagament de les indemnitzacions que va prometre el Ministeri de Transports per les obres de l'A-27.El consistori en ple participarà de la manifestació convocada per aquest dissabte 30 de setembre a les 11 del matí, per reclamar el pagament d'aquests diners.L'alcalde, Oriol Pallissó, va anunciar també que abans de la manifestació de dissabte, aquest dijous se celebrarà una reunió a quatre bandes entre l'Ajuntament, la Subdelegació del Govern, l'associació de veïns de Lilla i l'alcaldessa pedània per posar aquest tema sobre la taula i conèixer en quina situació es troba.