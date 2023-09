L'Ajuntament de Roda de Berà convoca l'11è concurs de fotografia del municipi

El calendari de 2024 de l'Ajuntament estarà format per les 12 millors fotografies presentades a concurs

Actualitzada 27/09/2023 a les 12:14

L'Ajuntament ja prepara el seu reeixit calendari anual de cara al 2024. Com cada any, aquest comptarà amb les millors imatges de Roda de Berà, escollides a través del Concurs de Fotografia, el qual arriba a l'onzena edició.Hi poden participar totes les persones empadronades al municipi, sense límit d'edat, i també aquelles que tinguin una segona residència a Roda de Berà.Es poden presentar fins a 12 fotografies, totes elles de racons i espais del poble, en format JPG i disposició horitzontal. Les imatges hauran de tenir una grandària mínima (pel seu costat curt) de 3.508 píxels (equivalent a format A3 horitzontal imprès) i es podran presentar en RGB o CMYK.Les imatges es podran presentar fins al 6 de novembre a l'Hotel d'Entitats, en un dispositiu d'emmagatzematge digital, dins d'un sobre tancat. El sobre també haurà d'incloure un sobre més petit dins del qual s'haurà d'introduir l'Annex I, i l'Annex II en el cas dels participants menors d'edat, per tal de mantenir l'anonimat de l'autoria de les obres.El Jurat estarà format per l'alcalde Pere Virgili, com a president; i com a vocals la regidora de Comerç, Rosana Dorantes; el regidor de Turisme, Frederic Royuela; la tècnica de Comunicació, Susana Benítez; i Óscar Espigares, treballador adscrit al departament de Comunicació.Quant als premis, l'equip de Govern va decidir l'any passat doblar la quantia dels premis i cadascuna de les 12 imatges seleccionades rebrà 50 euros.Els noms dels premiats es donaran a conèixer a través de les xarxes socials de l'Ajuntament el 10 de novembre. Les fotografies escollides, però, seran un misteri fins a la distribució del calendari, durant el mes de desembre.