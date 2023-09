Entra en funcionament una instal·lació solar fotovoltaica al complex escolar del Catllar

Aquesta instal·lació produeix aproximadament el 50% el consum dels edificis educatius

L'Ajuntament del Catllar aposta fermament per la Transició Energètica i per això ha posat en marxa una instal·lació solar fotovoltaica de 40kW al complex escolar municipal. Amb aquesta instal·lació, situada al sostre de l'edifici nou, que a més de l'Institut Escola L'Agulla alberga l'Escola Municipal de Música, produeix aproximadament el 50% el consum dels edificis educatius, reduint el consum de la xarxa pública.Aquesta instal·lació pot permetre que altres dependències municipals puguin consumir els excedents quan les escoles no tinguin ús. D'altra banda, aquests excedents són una petita injecció d'energia verda a la xarxa pública.Aquesta primera instal·lació permetrà al consistori catllarenc estudiar el funcionament de l'energia fotovoltaica en edificis municipals i ajudarà a planificar les properes actuacions en aquest àmbit. Tot un repte per ajudar a la descarbonització de l'energia elèctrica al municipi.