El Festival Itinerant de Cinemes Africans arriba a Cambrils

El programa inclou tres projeccions al voltant de les migracions, el colonialisme i els feminismes entre el 5 i el 26 d'octubre

Actualitzada 27/09/2023 a les 16:10

arriba a Cambrils per primera vegada entre el 5 i el 26 d'octubre amb una programació de tres sessions al voltant dels tres eixos: migracions, memòries post colonials i feminismes.La regidora de Participació Ciutadana i Cooperació, Neus Cárdenas, ha afirmat que l'Ajuntament té «el compromís i el deure de facilitar els projectes d'entitats com ACTE, que fan una funció social i a través del cinema ens apropen a altres realitats, a vegades incomodes, que ens interpel·len, que sacsegen consciències i ens condueixen a noves mirades».En aquesta línia, la regidora ha explicat que el festival situa Cambrils al mapa del cinema solidari, ha posat en valor la qualitat artística dels cinemes africans i ha destacat la importància de generar «espais de reflexió crítica per poder superar aquest imaginari col·lectiu d'una Àfrica desolada».El representant d'ACTE, Salvador Matas, ha explicat que el festival se suma a altres iniciatives de l'associació, amb l'objectiu de contribuir a fer de Cambrils una ciutat més oberta i solidària, amb una visió del continent africà més positiva i humanitzada. Per acabar, Matas ha repassat les temàtiques que aborden els quatre films que es podran veure a Cambrils. Totes les projeccions comptaran amb una presentació i un debat posterior.