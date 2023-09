El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca selecciona 45 curts per la vuitena edició

El certamen reconeix Ramón Barea amb el V Premi d'Honor a la trajectòria

Actualitzada 27/09/2023 a les 14:11

El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) ha seleccionat 45 curtmetratges del total de 1.140 presentats. Per la gran pantalla del Celler de Vila-seca s'hi podran veure trenta-sis curtmetratges de ficció i nou d'animació, del divendres 13 al dissabte 21 d'octubre. Les obres seleccionades enguany estan protagonitzades per actors reconeguts com Luisa Gavasa, Mireia Oriol, Alain Hernández, Emma Vilarassau, Marc Clotet, Natàlia Sànchez i Vicky Luengo, entre d'altres. El guanyador del V Premi d'Honor a la trajectòria de la vuitena edició del FICVI és Ramón Barea, nominat a Millor Actor Secundari dels Premios Goya pel paper que fa a 'Cinco lobitos' i Premi Nacional de Teatre 2013.



En l'apartat de realització destaca la presència de Toni Bestard, Premi nacional al FICVI 2018 i membre de l'acadèmia de Hollywood; Fernando Bonelli, Premi del Públic al FICVI 2019; Rubén Guindo, Premi del Públic al FICVI 2020; Santiago Requejo, Premi del Públic al FICVI 2021; i Nata Moreno, directora del documental Ara Malikian, guanyador dels Premis Forqué i Goya, entre d'altres.Del total dels 45 filmets seleccionats, n'hi ha de l'Uruguai, Argentina, Suècia, Israel, Hongria, Bèlgica, França, Mèxic, Països Baixos o Dinamarca, i 34 de l'estat espanyol, dels quals sis són en català, dos en gallec i dos en eusquera.Divendres 13 d'octubre tindrà lloc la inauguració, que estarà presentada per l'actriu i presentadora Txe Arana. Diumenge 22 serà el dia de la gala de cloenda que conduirà Txe Arana acompanyada per l'actor David Olivares. En aquesta cerimònia s'hi farà l'entrega dels premis de les vuit categories.D'altra banda, dissabte 15 d'octubre començarà el concurs IN SITU. Es tracta d'enregistrar durant el cap de setmana, un curtmetratge de no més de tres minuts de durada, fent servir localitzacions de Vila-seca i uns elements sorpresa entregats per la direcció del festival just abans de començar el concurs. Dimecres 19 d'octubre es realitzarà la projecció dels curtmetratges presentats.A més a més, enguany el FICVI ofereix un taller d'interpretació davant la càmera amb l'objectiu d'apropar els vuit participants que hi poden accedir de manera gratuïta a la tècnica d'interpretació davant la càmera a través de la posada en escena d'un monòleg i una seqüència per parelles a més de conèixer els elements bàsics d'anàlisi de text, com son el conflicte i desig de cada personatge. El taller estarà impartit per l'actriu i directora Raquel Guerrero que actualment protagonitza el serial 'Machos alfa'.