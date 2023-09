El festival Accents celebra el desè aniversari amb Paco Ibañez, Rodrigo Cuevas, Blaumut o Núria Graham

Reus, Cambrils, Riudoms, el Morell, la Selva del Camp, Botarell, Mont-roig del Camp, Vilaplana i Altafulla acolliran els concerts

Actualitzada 27/09/2023 a les 14:53

El festival Accents celebra el desè aniversari amb artistes com Paco Ibañez, Rodrigo Cuevas, Blaumut o Núria Graham. Del 6 d'octubre al 16 de desembre, s'oferiran una trentena d'actuacions en set municipis del Baix Camp i el Tarragonès. Reus, Cambrils, Riudoms, el Morell, la Selva del Camp, Botarell, Mont-roig del Camp i les dues darreres incorporacions d'aquesta edició, Vilaplana i Altafulla, acolliran els concerts.La cantautora ebrenca Montse Castellà encetarà el festival el divendres 6 d'octubre a la Torre del Llimó de Cambrils. Pels equipaments del territori passaran artistes com Paco Ibañez, Rodrigo Cuevas, Blaumut, Núria Graham o Marina Rossell. El 14 d'octubre serà el torn pel cantautor de 88 anys Paco Ibañez al Teatre Fortuny de Reus dins de la seva gira internacional 'Nos queda la palabra' i com a homenatge per la seva trajectòria en favor de la llibertat. El concert de cloenda serà amb l'asturià Rodrigo Cuevas, el 16 de desembre també al Teatre Fortuny.El concert en el qual Blaumut també celebrarà els deu anys com a formació, el 25 de novembre al Fortuny; o la col·laboració entre Reus Digital i LANOVA Ràdio de Reus amb l'Accents que permetrà portar a Santiago Auserón, l'excantant de Radio Futura, al Fortuny la nit del dia 11 de novembre, presentant el seu nou disc acompanyat de sis músics de jazz de primer nivell.També a Reus, però al Bartrina, es podran veure les actuacions de presentació dels nous discos de La Ludwig Band (27 d'octubre), Núria Graham (1 de desembre), Pau Vallvé (18 de novembre), o el final de gira de Joan Reig (26 de novembre), que tindrà diversos convidats en un concert copresentat amb l'Associació de Concerts de Reus (ACR).Encara a Reus, però a la Sala Santa Llúcia, el 7 de desembre es podrà escoltar a la cantant de les Garrigues Meritxell Gené amb el seu nou projecte amb Santi Careta i Guillamino amb el seu particular homenatge a Gabriel Ferrater i l'endemà, el reusenc resident a Madrid Joel Reyes presentarà un concert especial per celebrar 30 anys als escenaris i els 20 anys de la seva arribada a Madrid.A Riudoms es podrà escoltar la gira de comiat de la històrica cantautora penedesenca Marina Rossell (12 de novembre); a Cambrils, a banda de Montse Castellà, hi tocarà el guanyador del Portautors, Gabriel Kazz (3 de novembre); Mireia Feliu (5 de novembre) amb el seu homenatge a la seva tieta Núria Feliu i el nòrdic Halldoor Mar, conegut com a katalonski, que actuaran a la Cripta de l'Ermita.La Selva del Camp permetrà veure al Castell del Paborde la cantautora Anna Andreu (4 de novembre) acompanyada de Maria Arrufat i la cantautora Namina (2 de desembre). Al Morell, s'ha programat la presentació del nou disc de Carles Belda i el conjunt Badabadoc en un concert vermut coincidint amb la festa major el 17 de novembre. La valenciana Esther actuarà a Mont-roig del Camp el 22 d'octubre, i a Vilaplana, les actuacions del valencià Pau Alabajos (15 d'octubre) i de Caïm Riba (5 de novembre), presentant els seus darrers treballs discogràfics en dos concerts vermut.Botarell continua present a l'Accents amb l'estrena absoluta de l'espectacle Dones de Paraula (8 d'octubre, Parc Botànic), un projecte format per quatre cantants de les nostres comarques: Anna d'Ivori, Txell Mas, Nerea Bassart i Maria Jacobs. Finalment, Altafulla s'estrena a l'Accents amb un concert al Casal la Violeta que permetrà escoltar el 28 d'octubre el nou disc del grup de Lleida Renaldo & Clara, titulat 'La boca aigua'.