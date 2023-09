Detenen quatre homes que transportaven 43 kg d'haixix a l'AP-7 a Cambrils

La droga, simulada en forma de pastilles de sabó, està valorada en més de 90.000 euros

Actualitzada 27/09/2023 a les 12:05

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Cambrils han detingut aquesta passada matinada quatre homes d'entre 26 i 59 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. A dos d'ells se'ls atribueix a més el delicte de conduir sense permís per pèrdua de vigència de la totalitat dels punts.Els fets han tingut lloc pels volts de les 02.25 hores de la passada matinada, quan una patrulla duia terme un control de prevenció de furts i robatoris a l'AP-7, en concret a l'àrea de servei de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant.En un determinat moment, els agents han observat l'arribada de dos vehicles, els conductors dels quals en adonar-se de la presència policial, han decidit continuar la marxa en sentit nord sense aturar-se. Aquest fet i una immediata maniobra de distanciament entre tots dos per abandonar ràpidament el lloc, els ha cridat l'atenció.Tot i l'intent dels dos conductors de deixar-los enrere, els mossos han pogut aturar-los pocs minuts després al punt quilomètric 266 de la mateixa via a Cambrils, amb el suport d'una altra patrulla que havia estat alertada durant el seguiment.Tres homes ocupaven un dels vehicles mentre que a l'altre només n'hi viatjava un. Els agents han comprovat que ambdós conductors no disposaven de permís per pèrdua de vigència de la totalitat dels punts. Durant l'escorcoll han observat en el maleter fins a 400 suposades pastilles d'una coneguda marca de sabó que seguidament s'ha determinat que es tractava d'haixix. En concret, 43 quilos que en el mercat il·lícit de substàncies estupefaents tindrien un valor superior als 90.000 euros. A més, amagats en un dels vehicles han trobat un total de 10.705 euros en bitllets fraccionats que s'han intervingut juntament amb dos telèfons mòbils.Per tot plegat, els agents han detingut els quatre homes i han traslladat els dos vehicles a dependències policials.Està previst que els detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus en les properes hores.