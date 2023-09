Constantí estudia la instal·lació de més càmeres de videovigilància

La Policia Local està treballant també per renovar l'autorització de les que es van posar el 2020

Actualitzada 26/09/2023 a les 20:56

Constantí podria ampliar la seva xarxa de càmeres de videovigilància al municipi. Segons ha informat l'Ajuntament, s'està estudiant la instal·lació de càmeres a noves zones del municipi amb l'objectiu «d'incrementar la sensació de seguretat ciutadana i vial de la població, contribuir a millorar la resposta policial i complementant el servei de proximitat de la Policia Local». Mentrestant, el cos policial està treballant en els tràmits necessaris per a la renovació de l'autorització, un any més, del sistema de càmeres a diverses zones del nucli urbà.L'any 2020 es van instal·lar càmeres de videovigilància a tres espais del nucli urbà, concretament al carrer Major, al carrer dels Horts en la cruïlla amb Jaume I i al carrer de Barcelona. En total, es van instal·lar set càmeres repartides en aquestes tres zones del municipi, integrades en la xarxa informàtica corporativa de l'Ajuntament, que connecta a través de fibra òptica diversos edificis municipals: Ajuntament, Policia Local, Ràdio i Pavelló poliesportiu.Segons el consistori, estan preparades per enregistrar imatges les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El seguiment es fa des de la sala de control de les dependències policials i «amb estricte compliment de les mesures establertes per llei». L'Ajuntament de Constantí explica que aquest sistema «ha esdevingut una eina necessària, idònia i proporcional per prevenir i investigar fets delictius , que han facilitat la identificació i la resolució de conductes il·lícites de caràcter penal».