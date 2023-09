Aproven la construcció del dipòsit d'abastament d'aigua a diversos municipis de la Conca de Barberà

El cost total de les obres d'aquesta primera fase ascendeix a un total de 5.071.000,00 euros

El dilluns dia 25 de setembre el Ple del Consell Comarcal va aprovar el projecte per a la construcció d'un dipòsit comarcal al municipi de Forès per a l'abastament d'aigua en alta als municipis de Conesa, Forès, Llorac, Passanant i Belltall, les Piles, Santa Coloma de Queralt i Savallà del Comtat.Aquesta actuació, juntament amb projecte del subministrament d'aigua que dotarà al municipi de Sarral amb una nova conducció que arribarà fins al terme de Forès, forma part de les actuacions de la primera fase de la portada d'aigua provinent del Consorci d'Aigües de Tarragona en aquests municipis.El cost total de les obres d'aquesta primera fase ascendeix a un total de 5.071.000,00 euros, dels quals 4 milions seran finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua, 600.000 euros per la Diputació de Tarragona i la resta del cost serà assumit pels ajuntaments beneficiaris del projecte.D'altra banda, ja s'està redactant el projecte executiu que contempla les obres de la segona fase, que inclou una conducció del dipòsit comarcal de Forès fins al municipi de Sta. Coloma de Queralt, i que també donarà servei al municipi de Conesa. L'última fase del total del projecte cobrirà les necessitats de la resta de municipis implicats.Ben aviat s'iniciaran les contractacions per executar aquestes obres, que pal·liaran la problemàtica històrica de dèficit en la quantitat i qualitat de l'aigua que disposen aquests municipis i que s'ha vist incrementada per la sequera.