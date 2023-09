Vimbodí i Poblet viurà la IX Festa del Vidre Artesà el proper cap de setmana

La nova edició d'aquesta celebració comptarà amb unes cinquanta activitats

Actualitzada 26/09/2023 a les 12:37

Vimbodí i Poblet es prepara per celebrar la IX edició de la Festa del Vidre Artesà, Vitrum. Es podrà visitar el proper cap de setmana; el 30 de setembre i l'1 d'octubre. Com cada any, les persones visitants podran gaudir de demostracions d'elaboració de peces de vidre en diferents tècniques, dels reconeguts mestres vidriers Ferran Collado, Igor Obeso i Rafa Abdon, el mestre vidrier del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet.



Enguany, hi haurà l'exposició «Fons ceràmic: 20 anys de Terrània», a la casa taller del Museu i Forn del Vidre. (c. Joan Griñó 2), com a artesania convidada en aquesta edició i com a celebració dels 20 anys d'aquest festival internacional.La IX edició de Vitrum es podrà visitar a partir de dissabte a les 10.00h, mentre que l'obertura oficial, a càrrec de la sra. Glòria Tibau, directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Tarragona, serà a les 11.30h, a la plaça Major, que clourà amb una visita a tots els espais de la festa i la signatura del llibre d'honor del municipi.Diumenge, Ada Parellada, serà nomenada Vidriera d'Honor de IX Festa del Vidre Artesà, en un acte que tindrà lloc a les 12.00h, a les Fonts del Gorg. Una hora abans, realitzarà una xerrada i demostració sobre conserves en fred.Pels més petits, Vitrum acull propostes ben diverses: tallers creatius amb vidre, tallers de modelatge amb fang, contacontes, espai de jocs amb vidre reutilitzat…El programa complet es pot consultar a la web del Museu i Forn del Vidre: www.museudelvidre.cat i a la de l'Ajuntament: www.vimbodiipoblet.cat Vitrum és la festa per excel·lència del vidre artesà a Catalunya. Cada octubre, des de l'any 2014, el municipi de Vimbodí i Poblet aplega durant un cap de setmana vidriers d'arreu de l'estat que treballen aquest material de la manera tradicional i des de diferents tècniques: vidre bufat, vitrofusió, vitrall, esmalt, joieria... Uns i altres esdevenen els protagonistes del mercat artesanal, amb artesans de diversos oficis, i dels espectacles i demostracions a l'aire lliure o al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí. La festa inclou, així mateix, altres activitats relacionades amb la tradició vidriera, molt arrelada al municipi.