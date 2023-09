Vallsgenera presenta el projecte sobre realitat virtual aplicada al benestar emocional

La presentació va tenir lloc a les jornades Enoll celebrades a Barcelona

Actualitzada 26/09/2023 a les 12:56

L'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, a través del projecte del Col·laboratori de Valls, va presentar la seva activitat de “Realitat Virtual 360º aplicada al benestar emocional” a les jornades de la Xarxa Europea de Living Labs, Enoll. La jornada, dirigida a un públic internacional, va tenir lloc el passat 21 de setembre al World Trade Center de Barcelona.Un living lab és un laboratori d'innovació digital i social que treballa per cohesionar el territori on es troba. Facilita el desenvolupament d'eines i estratègies a partir de la innovació oberta i col·laborativa en entorns de la vida real. A més, és un banc de proves i un entorn d'experimentació on els usuaris poden crear innovacions.Durant la jornada, on també es van desenvolupar diferents tallers de treball, David Gateu, AODL d'innovació social digital de l'IMDL Vallsgenera, va presentar el projecte de realitat virtual 360º aplicada al benestar social, tot un exemple de metodologia i pràctica per al desenvolupament d'una activitat d'un living lab en el marc del projecte EU Integer de la salut i el benestar. El programa impulsat pel Col·laboratori de Vallsgenera té com objectiu aprofitar tot el potencial de la realitat virtual en favor del benestar de la gent gran i persones en situació de dependència. D'aquesta manera, a través de vídeos immersius 360º, ulleres de realitat virtual i estímuls físics reals, les persones usuàries amb dificultats de mobilitat poden, sense moure's, endinsar-se i viure les sensacions de passejar per entorns naturals.Aquesta tècnica terapèutica innovadora que utilitza metodologies de realitat virtual contribueix a la major autoestima de les àvies i avis i altres col·lectius de persones dependents, així com la millora del seu estat d'ànim i de la seva capacitat de concentració, entre altres beneficis en favor del seu benestar personal i emocional.En aquest context es va fer també el llançament del projecte europeu de col·laboració en temes de salut i benestar anomenat EU Integer Col·laboratory on Health and Wellbeing, amb una signatura pública del document de compromís de les autoritats presents de Catalunya, Hamburg i Cracòvia.La jornada va ser presentada per Liliana Arroyo Moliner, directora general de Societat Digital del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya; Evdokimos Konstantinidis, director d'Enoll, i per Artur Serra, director d'i2cat, Centre de Recerca i Innovació, que coorganitzava l'esdeveniment.