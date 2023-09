Protecció Civil participa en un projecte per fer front als fenòmens meteorològics extrems agreujats pel canvi climàtic

Organismes europeus estudien la riuada del Francolí del 2019 i l'incendi forestal de Santa Coloma de Queralt del 2021

Actualitzada 26/09/2023 a les 13:52

Protecció Civil participa en el projecte europeu CLIMAAX per fer front als fenòmens meteorològics extrems agreujats pel canvi climàtic a través de la recopilació de dades de diverses regions on han tingut lloc situacions com inundacions, incendis forestals o ventades. Amb aquestes dades, l'objectiu és crear una caixa d'eines amb mesures concretes per fer front a aquestes emergències.El subdirector en planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha destacat que permetrà conèixer uns escenaris que seran «més freqüents i amb més intensitat». Aquest dimarts, diversos organismes europeus es troben al Camp de Tarragona per estudiar la riuada del Francolí de l'octubre de 2019 i l'incendi forestal de Santa Coloma de Queralt del juliol de 2021.El projecte compta amb 20.000.000 d'euros de pressupost i s'ha de desenvolupar durant quatre anys. L'any vinent, Catalunya desenvoluparà una prova pilot per implementar la caixa d'eines. També formen part d'aquesta iniciativa organismes d'Alemanya, Bèlgica, Eslovàquia, Finlàndia, Itàlia Polònia, Portugal i Regne Unit. A més, de la UPC, a través del CRAHI (Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia).Aquesta setmana, diversos agents visiten espais com l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) per conèixer in situ com es va desenvolupar el fenomen i es va fer front a l'emergència. Delgado ha remarcat que el projecte ha de servir per tenir en compte què pot passar els pròxims anys, meteorològicament parlant, en una situació que representa una emergència. Per exemple, per saber si una riuada al Francolí pot ser més freqüent, o si un incendi forestal com el de Santa Coloma de Queralt, amb la perillositat que reportava, pot ser encara més intens.La caixa d'eines es desenvoluparà a través d'un programari i uns algoritmes que, indicant uns paràmetres, els professionals de les emergències podran preveure escenaris possibles provocats per fenòmens meteorològics extrems. Per exemple, la variació de les zones inundables o els valors de perill d'incendi forestal. El subdirector de Protecció Civil apunta que aquests escenaris seran «més durs» i caldrà preparar-s'hi.Al mateix temps, Delgado ha subratllat que al ser un projecte comunitari, farà que sigui «més potent». «Si fos a nivell de Catalunya, ens perdríem tot allò que nosaltres no hem vist, no coneixem i no hem patit». D'aquesta manera, Protecció Civil «té molta més informació», fins i tot de fenòmens que Catalunya encara no ha viscut, però podrien arribar els pròxims anys.