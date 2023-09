Ouigo posa a la venda gairebé 1,5 milions de bitllets per a la ruta Madrid-Saragossa-Tarragona-Barcelona

Els bitllets són per viatjar entre el 10 de desembre del 2023 i el 31 de maig del 2024

Actualitzada 26/09/2023 a les 10:16

Ouigo, l'operador low-fare de trens d'alta velocitat a Espanya, posa demà a la venda gairebé 1,5 milions de bitllets a la línia Madrid-Barcelona, amb parada a Saragossa i Camp de Tarragona, per viatjar entre el 10 de desembre del 2023 i el 31 de maig de 2024. Els bitllets es podran comprar a la web i APP de Ouigo i partiran, com és habitual a la companyia, des dels 9 euros en el cas de la tarifa general -tarifa plana de 5 euros per a nens de entre 4 i 13 anys i gratis per a nens de fins a 3 anys sempre que viatgin als braços d'un adult-.Amb aquesta acció, la companyia d'alta velocitat anima els viatgers a planificar amb antelació els viatges dels propers mesos ia beneficiar-se del seu model low-fare, que implica preus atractius i un servei de qualitat. En les properes setmanes, l'empresa també posarà a la venda els nous bitllets per viatjar entre el 10 de desembre del 2023 i el 31 de maig del 2024 en les altres dues línies que opera: Madrid-València i Madrid-Albacete-Alacant.Ouigo opera actualment la ruta Madrid-Zaragossa-Tarragona-Barcelona amb 5 freqüències diàries (10 trajectes), mentre que ofereix 3 freqüències al dia (6 trajectes) a la línia Madrid-València i 2 diàries (4 trajectes) a la de Madrid -Albacete-Alacant.En una propera etapa, previsiblement per al segon semestre del 2024, la companyia arribarà també a Còrdova, Sevilla i Màlaga amb 5 freqüències diàries (10 trajectes), una fita amb què Ouigo complirà l'Acord Marc signat amb Adif i que us permetrà transportar a 10 milions de viatgers a l'any, sumant la capacitat a totes les seves rutes en funcionament.