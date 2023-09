Oberta la inscripció a la 10a edició de la Vandekames

Aquest esdeveniment esportiu de muntanya se celebrarà a Vandellòs el diumenge 19 de novembre amb tres circuits

Actualitzada 26/09/2023 a les 13:40

La Vandekames, el gran esdeveniment esportiu de muntanya de Vandellòs pensat per gaudir en família, celebrarà enguany la seva 10a edició. En concret, el diumenge 19 de novembre. Per a qui vulgui participar-hi, la inscripció és oberta ja a la pàgina web www.vandekames.cat, fins al 13 de novembre.



En aquesta edició, les persones interessades a prendre part en aquesta cursa de trail, organitzada pel Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) i pel Club Centre Excursionista Serres del Mestral amb la col·laboració l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, poden escollir fer un d'aquests tres circuits:, amb un desnivell positiu de 950 m, adreçada als «corredors més valents i experimentats», segons informa l'organització. Aquesta cursa és puntuable per al Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona (CCTGN)amb un desnivell positiu de 650 m, «per gaudir dels paisatges naturals mentre es corre o es camina». Tindrà un caràcter competitiu.- Lamb desnivell positiu de 200 m, per a tots els públics, «en què l'important és gaudir de la natura».Totes les curses i caminades començaran a disputar-se a partir de les 9 h, a la Plaça Drs. Gil Vernet de Vandellòs. El punt d'arribada serà la zona esportiva de Vandellòs, on se servirà la tradicional fideuà als i les participants. Tots els participants rebran, a més, com a obsequi, una samarreta commemorativa d'aquest esdeveniment esportiu que ha crescut i ha evolucionat en el temps (qui s'hi apunti abans del 13 d'octubre podrà triar la talla de la samarreta).Enguany, a causa de les altes temperatures i el risc d'incendi, la Vandekames no es va poder celebrar a l'agost, com és habitual, i l'organització la va haver d'ajornar fins al 19 de novembre. L'esperit de la cursa, que ha arribat a aplegar unes 600 persones en les darreres edicions, és el mateix de sempre: «És un esdeveniment esportiu obert a tothom, pensat per gaudir en família, que té com a objectiu fomentar l'esport i donar a conèixer les muntanyes i l'entorn natural del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant”, expliquen CCERV i el Club Centre Excursionista Serres del Mestral.