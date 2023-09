Joan Domingo i Iker Múgica, del Club Nàutic Cambrils, primers amb l'equip de la Federació Catalana de Vela a la Barcelona Team Racing

Han participat tretze equips a primera edició d'aquesta competició per a la classe Optimist celebrada al Barcelona International Sailing Center

Actualitzada 26/09/2023 a les 10:55

La primera edició de Barcelona Team Racing ja té guanyador: l'equip de la Federació Catalana de Vela dirigit per Marc Calviño i conformat per Joan Domingo, Iker Múgica, Anna Renteria i Lucia Sotomayor.L'equip català, després de guanyar a la primera semifinal l'equip del Real Club Náutico Valencia, ha superat a la final l'equip de la Federació Balear, en una final molt ajustada, proclamant-se campió d'aquesta regata internacional. En tercera posició, se situa l'equip del Real Club Náutico Valencia.El Club Nàutic Cambrils participava a més amb el seu propi equip, format per Darío Alvaredo, Yago Alegret, Cristina Guillén i Irene Isasa, que han finalitzat en setena posició. En total, la Barcelona Team Racing ha comptat amb 13 equips: cinc catalans, dos equips canaris, dos equips balears, un equip valencià, un equip de Suècia, un de Mònaco i una de la Xina. Els equips estaven formats per quatre integrants, dues nois i dos noies, amb el propòsit de fomentar la igualtat de gènere.Durant els tres dies de competició s'han celebrat totes les proves del Round Robin, les dues semifinals, la gran final i la final de consolació.Un esdeveniment organitzat pel Reial Club Nàutic de Barcelona i la Federació Catalana de Vela i que s'ha disputat al mateix camp de regates que el de la Copa Amèrica de Barcelona.