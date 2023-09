El festival PARTIDES de Cambrils tornarà a fusionar art contemporani i paisatge agrari

La segona edició de l'esdeveniment es portarà a terme en un espai agrícola els dies 30 d'octubre i 1 de novembre

La segona edició de PARTIDES, el Festival d'Art a Pagès, celebrarà el paisatge visual i sonor, en un espai agrari situat Cambrils endins, durant el cap de setmana del 30 de setembre i l'1 d'octubre. El regidor de Cultura i Patrimoni, Jordi Barberà, i els directors de l'esdeveniment, Jordina Ros i Pere Estadella, han presentat avui la iniciativa a la Sala Àgora de l'Ajuntament de Cambrils. La programació i la ubicació del festival es poden consultar al web www.partidesfestival.cat El regidor de Cultura i Patrimoni ha afirmat que es tracta d'una iniciativa que posa en valor el territori i el relaciona amb l'art en moviment entès d'una manera molt completa, englobant des de teatre o música fins a interaccions artístiques o dansa. A continuació, el creador Pere Estadella ha parlat de la complexitat d'organitzar un festival d'aquest tipus a l'aire lliure, ha explicat com els i les participants han adaptat la seva obra al terreny i ha recordat la connexió que es va establir entre artistes i públic durant la primera edició.Per la seva banda, Jordina Ros ha destacat la bona acollida de la convocatòria per participar al festival PARTIDES, que va comptar amb la presentació de 93 artistes. En aquest sentit, la impulsora de PARTIDES ha explicat que la gran qualitat de les propostes rebudes va fer molt difícil la selecció final i que han combinat artistes emergents amb creadors i creadores més consolidats.El festival PARTIDES, que obrirà les seves portes dissabte al matí, és una fusió entre l'art i l'entorn agrari. A través d'aquesta simbiosi, es busca explorar noves perspectives sobre el paisatge, fomentar el diàleg mitjançant l'art contemporani i crear nous llaços entre les arts visuals i sonores, l'entorn natural i la comunitat local.Aquesta segona edició està dirigida per un petit grup de creadors del Camp de Tarragona, Jordina Ros i Pere Estadella, i comptarà amb un conjunt d'instal·lacions, artístiques que, juntament amb diverses accions associades, crearan un itinerari únic a través del paisatge agrari on es desenvolupa el festival.Les instal·lacions de Jofre Sebastian (Girona), Anees Maani (Jordània) i Albert Macaya(Reus) seran obres creades específicament per a aquest esdeveniment, amb temes que exploraran la cultura de la immediatesa i la reivindicació de l'àmbit emocional actiu.D'altra banda, a la Caseta de Pedra, es podrà gaudir d'una instal·lació participativa de César Reglero i Isabel Jover (Roda de Barà), que uneix l'art del correu MailArt amb la Poesia Visual, abordant la crida SOS per la defensa de la terra. David Vélez (Regne Unit) oferirà una instal·lació sonora participativa que connectarà amb el so interior de la terra i la interacció de les nostres paraules, inspirant el creixement del cultiu. I AnaDMatos (Lugo) proposarà una actuació performativa amb un enfocament reflexiu, «Dibujos a Campo Abierto».A la tarda, al Mas Abandonat es portarà a terme una intervenció de dansa càrrec de la jove Begoña Cubero (Zaragoza) amb RADIK-O, que convida el públic a explorar les arrels de la desconnexió humana en aquest entorn únic. A més, també es realitzarà una intervenció especial a la instal·lació d'Albert Macaya. La jornada de dissabte es clourà amb Sauti Duo, que presentarà un projecte creat expressament per al PARTIDES, que connecta la música contemporània amb la consciència ambiental, oferint una experiència poètica única mitjançant instruments com la marimba i els vibrafons. Sauti Duo té les seves arrels a Alacant i Polònia, i aportarà una perspectiva internacional al PARTIDES.El diumenge, a més de poder visitar les instal·lacions i gaudir de les accions i intervencions, també hi haurà un taller de dansa a càrrec d'Ona Mestre (inscripcions a partidesfestival@gmail.com ), obert a tots els públics sense necessitat de tenir d'experiència. Aquest taller oferirà un apropament singular inspirat en el treball del camp, titulat «La natura que som». El programa del diumenge es tancarà amb un concert especial, gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils. Bewis de la Rosa, coneguda per la seva música de rap rural, posarà de manifest l'essència de PARTIDES: la terra, els pagesos i les persones, a les 13:30 hores del migdia.