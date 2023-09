El concurs d'Instagram «El meu racó favorit de Cambrils» anuncia les obres guanyadores

Rosa Maria Vilella Sabaté ha guanyat el primer premi i David Secanillas Garcilope ha aconseguit el segon lloc

Actualitzada 26/09/2023 a les 13:56

El concurs «El meu racó favorit de Cambrils», organitzat pel patronat de Turisme de l'Ajuntament de Cambrils, ha anunciat les seves obres guanyadores. El primer premi, dotat amb 200 euros, ha estat per Rosa Maria Vilella Sabaté per la imatge «Mar i vela», mentre que David Secanillas Garcilope ha guanyat el segon premi, dotat amb 100 euros, per la fotografia «Carrusel». Les dues imatges guardonades han estat seleccionades entre les més de 140 presentades al concurs amb el hashtag #mirinconfavoritodecambrils.L'objectiu de la convocatòria ha estat estimular la capacitat creativa de les persones concursants i potenciar la promoció turística del municipi mitjançant la participació ciutadana. Per això es va escollir la xarxa social Instagram, tant per la seva popularitat en la societat, especialment entre els segments més joves, com per la viralitat que generarien les creacions dels propis participants de concurs.A més, la fotografia guanyadora optarà ara als guardons estatals del projecte «Mi rincón favorito», que es donaran a conèixer aquest dimecres 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme. En aquest cas, es lliurarà un primer premi de 500 euros, un segon premi de 400, un tercer premi de 300, un quart premi de 200, un cinquè premi de 100 i 10 accèssits de 50 euros.La iniciativa «Mi rincón favorito» compleix el 2023 el seu tercer any de recorregut a nivell estatal. Entre les dues primeres edicions es van organitzar 50 concursos locals i es van presentar més de 7.000 imatges.