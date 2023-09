El Casal de les Dones de Salou s'inaugurarà el proper 30 d'octubre

Ara, es troba en fase de finalització, pendent de pavimentar el camí d'accés situat a l'entrada i dotar-lo del mobiliari interior

El Casal de les Dones ja es troba en fase de finalització. Només falta pavimentar el camí d'accés a l'equipament i dotar-lo del mobiliari interior. L'alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat de la regidora d'Igualtat, Julia Gómez, i del regidor de Projectes Urbans, Obra Pública i Ordenació, Xavier Montalà, hi ha realitzat una visita i ha posat en valor la qualitat de l'equipament municipal, que es preveu inaugurar el proper 30 d'octubre, dia de la Festa de la Segregació.Segons Granados, «el Casal de les Dones és una obra molt merescuda i reivindicada pel Grup de Dones de Salou, i tindrà una funció social molt important, atès que acollirà la totalitat del gran nombre d'activitats que duu a terme l'entitat durant tot l'any». Així mateix, ha assenyalat que «hem escollit el 30 d'octubre per inaugurar-lo perquè és una data molt simbòlica, atès que les dones tingueren un paper molt rellevant en tot el procés de Segregació».Per la seva banda, la presidenta del Grup de Dones de Salou, Sílvia Rovira, ha expressat la seva satisfacció i gratitud, tot dient que el Casal «és un somni de molts anys» i ha detallat que s'hi podran desenvolupar activitats «que fins ara no podíem fer», com ioga, meditació, ball en línia, tallers de cuina, ceràmica, punta de coixí, etc. Actualment, l'entitat compta amb unes 300 sòcies actives.Cal destacar que l'edifici serà autosuficient, energèticament, ja que compta amb un sistema de plaques solars fotovoltaiques, a través de les quals s'alimentarà la climatització per aire i l'abastiment elèctric. Té uns 600 metres quadrats, amb una sala gran que es pot convertir en tres, espais de magatzem, cuina-office, dos lavabos adaptats i despatx de gerència. L'exterior compta amb dos patis, on també s'hi podran fer activitats.El Casal de les Dones es troba situat a l'alçada del número 69 del carrer Barcelona de Salou, on hi havia els antics dos habitatges dels mestres de l'Escola Santa Maria del Mar. Llinda amb aquest centre escolar, només separat per la pista esportiva.