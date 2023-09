«Dones de Paraula» publica el seu primer treball discogràfic

És la primera mostra del projecte format per les compositores del Camp de Tarragona: Anna d'Ivori, Txell Mas, Nerea Bassart i Maria Jacobs

Actualitzada 26/09/2023 a les 09:53

«Inundant creences» (Rambla Discos, 2023) és el primer disc del projecte format per les compositores del Camp de Tarragona: Anna d'Ivori, Txell Mas, Nerea Bassart i Maria Jacobs. L'àlbum, que veurà la llum a principis d'octubre, publica avui el primer senzill «És a l'abril, al maig», la versió musicada per Lia Sampai del poema de Tònia Passola que ja està disponible a plataformes digitals.



El projecte, que s'ha cuinat a foc lent durant més d'un any, té un clar objectiu reivindicatiu i vol subratllar la importància de les autores catalanes, alhora que també es reivindiquen les compositores del territori, totes quatre del Camp de Tarragona. Una proposta reivindicativa a través del talent d'unes creadores que han treballat amb tots els estils, que tenen treballs discogràfics publicats, però que mai fins ara s'havien trobat per treballar juntes. I com a col·laborades excepcionals, Meritxell Gené i Lia Sampai, que han compost dues de les sis d'aquest primer disc.«Ha sigut un plaer poder entrellaçar amb la nostra música els versos d'autores que ens han marcat i que ens encanten». Les quatre compositores afegien que «l'experiència de poder crear un espai les quatre i treballar amb tranquil·litat i llibertat ha sigut una oportunitat que creiem que es reflecteix molt en la coherència i l'emoció que transmet el disc».Entre les cançons, hi podem trobar musicada la poesia de Sònia Moya, Montserrat Abelló, Blanca Llum Vidal o Mercè Rodoreda. El disc es publicarà a principis d'octubre i s'estrenarà en directe al Festival Accents, el dia 8 d'octubre al Jardí Botànic de Botarell. Les entrades per aquest concert ja estan disponibles a Entradium El disc ha comptat amb la producció artística de la mateixa Anna d'Ivori, s'ha gravat i masteritzat a l'estudi Amanita de Sergi Sabaté a Constantí i el disseny gràfic ha sigut confeccionat per MMMM studio.