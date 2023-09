Vila-seca en Comú demana més seguretat a la via del tren

El grup municipal reclama la instal·lació de tanques de protecció a la zona del Castell i a les immediacions de la Torre d'en Dolça

Actualitzada 25/09/2023 a les 13:06

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha sol·licitat per enèsima vegada la instal·lació de tanques de protecció de la via del tren a la zona del castell i a les immediacions de la Torre d'en Dolça. Asseguren que fa més de dos anys que ho reclamen.Nuria Miret, portaveu de la formació, considera que la inexistència de tanques «suposa un greu risc per a la integritat del veïnat en una zona utilitzada com a espai d'esbarjo per a gossos, així com a aparcament quan es realitzen esdeveniments al Castell».Davant la inacció d'ADIF els Comuns demanen que l'Ajuntament avanci el cost de les obres, ja que, per motius de seguretat, no es pot esperar més temps a obtenir una resposta a ADIF perquè s'encarregués d'aquesta instal·lació. Igualment, per donar celeritat a les obres proposen que les tanques s'ubiquin en terreny de titularitat municipal.