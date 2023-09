Vandellòs II comunica que les barres de control del reactor van caure per sota del límit establert

L'incident es va produir divendres en les maniobres per aturar el reactor

Actualitzada 25/09/2023 a les 19:13

ANAV, titular de la central nuclear Vandellòs II, ha notificat aquest dilluns al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), que divendres es van incomplir les condicions de límit d'operacions. Va ser durant unes maniobres necessàries per situar la planta en «mode 3», amb el reactor aturat i en condicions de pressió i temperatura nominals.Segons comunica el CSN, el succés es va produir perquè un dels bancs de control – el conjunt de barres de control del reactor - es va posicionar per davall del límit d'inserció establert en les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). L'incident s'ha qualificat de nivell 0 a l'escala intencional INES i no ha tingut impacte per als treballadors, la ciutadania i el medi ambient.