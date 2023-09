Una tardor de cine a l'Auditori Diputació

Aquesta tardor torna el cinema a l'Auditori Diputació amb una nova programació del cicle de Cinema en Versió Original i del cicle Gaudí

Actualitzada 25/09/2023 a les 13:27

Cicle Gaudí

L'Auditori Diputació enceta la tardor 2023 amb una nova programació de cinema. El dia 1 d'octubre comença un nou cicle de Cinema en Versió Original, que organitza la Diputació de Tarragona en col·laboració amb l'Associació Anima't.El cicle Cinema en Versió Original ofereix fins al 3 de desembre un total de 10 sessions que apropen a la ciutadania una programació d'autor en versió original subtitulada. Es tracta de 10 títols rellevants del 2022 que en molts casos no han arribat a les sales de cinema comercial de la demarcació. Aquest diumenge, hi donarà el tret de sortida la pel·lícula The Blue Caftan, de Maryam Touzani, Marroc. Seguiran els films Aftersun, de Charlotte Wells, Regne Unit; Mantícora de Carlos Vermut, Espanya; El triangulo de la tristesa de Ruben Östlung, Suècia; Joyland, de Saim Saqid, Pakistan; The Whale, de Darren Aronofsky, EUA; Living, d'Oliver Hermanus, Regne Unit; Holy Spider, d'Ali Abbasi, Dinamarca; Decision to Leave, de Park Chan-wook, Corea del Sud i The Quiet Girl, de Colm Bairéad, Irlanda.Totes les projeccions es duran a terme els diumenges a les set de la tarda en aquest espai de la Diputació al carrer de Pere Martell de Tarragona. Les entrades tenen un cost de 6€ i es podran adquirir una hora abans de cada passi al vestíbul de l'Auditori Diputació. La programació completa i la informació sobre cada pel·lícula està recollida a la web de la Diputació a: https://www.dipta.cat/cinema-vo El cicle Gaudí, impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, torna a l'Auditori Diputació per posar en valor el cinema català amb una programació estable mensual, els últims dijous de cada mes a les set de la tarda. El 28 de setembre és la primera projecció d'aquesta tardor, amb la pel·lícula 20.000 especies de abejas, d'Estíbaliz Urresola; seguiran Las Buenas compañías de Sílvia Munt el mes d'octubre; Els encantats d'Elena Trapé l'últim dijous de novembre i Un cel de plom de Miquel Romans el desembre. Podeu consultar la programació completa i la fitxa de cada pel·lícula a www.dipta.cat/cicle-gaudi