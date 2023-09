La 40a edició de l'Aplec de la Sardana Vila de Constantí es tanca amb una gran participació

Las cita, que es va desenvolupar com és habitual al Parc de les Escoles Velles, ha arribat aquest any a la seva 40a edició

Constantí va celebrar aquest diumenge 24 de setembre el tradicional Aplec de la Sardana, un dels esdeveniments culturals més importants del municipi amb l'arribada de la tardor. Las cita, que es va desenvolupar com és habitual al Parc de les Escoles Velles, ha arribat aquest any a la seva 40a edició.El bon temps i la gran participació van tornar a caracteritzar aquesta trobada sardanista que un any més ha organitzat el Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Com és habitual, la jornada es va allargar tot el dia i va comptar amb les actuacions musicals de la Cobla Reus Jove durant el matí i la Cobla Cossetània a la tarda. Les cobles van interpretar diferents peces entre les quals no hi va faltar la mediàtica «Coti x Coti» dels The Tyets en la versió sardana que ha arranjat el compositor Xavier Ventosa.Un altres dels moments àlgids, al llarg del matí, va ser la interpretació de la recentment estrenada sardana de Constantí, amb el títol «Floquets de Constantí», composada per Anna Abad (Anna d'Ivori) i fent referència al nom de la colla sardanista infantil del municipi.Més de 200 sardanistes procedents de Constantí i d'altres poblacions del Camp de Tarragona no es van voler perdre aquest Aplec «Vila de Constantí» que va finalitzar amb l'entrega d'un record commemoratiu de la jornada i coca i rom cremat per a tots els assistents.