L'incendi de Vespella i la Nou de Gaià podria haver estat provocat per una línia elèctrica

El foc ha cremat més de 40 hectàrees i els Bombers encara no el donen per extingit

Actualitzada 25/09/2023 a les 15:43

Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que l'incendi forestal iniciat divendres passat a Vespella de Gaià i la Nou de Gaià (Tarragonès) hagi estat provocat per una línia elèctrica. El foc ha cremat una superfície de 40,38 hectàrees i els Bombers encara no el donen per extingit. Dissabte, a primera hora de la tarda, el van donar per controlat.Més d'una cinquantena de dotacions dels Bombers van treballar divendres per controlar el foc. La major part de l'afectació ha estat en terreny forestal (92,77%), però també ha afectat zona agrícola (3,5%) i urbana (3,27%). Pel que fa al tipus de vegetació, la major part és arbrat (75%) però també matolls, conreu i pastures.