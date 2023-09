Jutgen quatre homes per conrear marihuana en una finca de Valls l'any 2022

Fiscalia demana penes d'entre 10 i 7 anys de presó per un delicte contra la salut pública i per organització criminal

Actualitzada 25/09/2023 a les 15:17

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar quatre homes acusats d'un delicte contra la salut pública i per un altre d'organització criminal. Els investigats es dedicaven presumptament a conrear i vendre marihuana en una finca que havien llogat al terme municipal de Valls l'any 2022. Per aquests fets, la fiscal demana 10 anys i 6 mesos de presó per a dos d'ells i 7 anys i 6 mesos per a la resta.Els advocats de les defenses han demanat la nul·litat del procediment perquè, entre les diverses raons, destaquen que el registre es va fer sense ordre judicial. En la vista d'aquest dilluns han declarat els agents que van intervenir en l'operatiu, on es van desmantellar més de 4.000 plantes. Els acusats declararan a finals d'octubre.