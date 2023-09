El Turoperador 'Anex Tour' explora els atractius de Salou com a destinació turística de primer nivell

Es tracta d'un Fam Trip que representa un pas més en la promoció de Salou com a destinació de primer nivell

Salou va rebre la visita d'un Fam Trip, format per 20 agents de viatge alemanys del reconegut turoperador internacional 'Anex Tour'. La visita es va fer amb l'objectiu de reforçar els lligams amb el mercat alemany i destacar l'oferta diversificada i atractiva de Salou, com a destinació turística, durant tot l'any.



L', durant el contacte amb els agents, va aprofitar per donar a conèixer els 'tresors' de la capital de la Costa Daurada, quant a sol i platja, el patrimoni natural, la cultura, el Camí de Costa, la gastronomia, el shopping o la pràctica de diferents modalitats esportives.Aquesta trobada també va servir perquè els representants d'aquest turoperador coneguessin de primera mà la bona qualitat dels allotjaments hotelers que Salou ofereix als seus visitants.La iniciativa té com a objectiu reforçar - de cara a la primavera - la presència de turistes alemanys a Salou, consolidant així la seva posició com a destinació turística de referència a la Costa Daurada. A més, es va subratllar que Salou no és només una destinació d'estiu, sinó que ofereix opcions i experiències atractives durant tot l'any.Aquest Fam Trip va representar un pas més en la promoció de Salou com a destinació turística de primer nivell, atenent que Alemanya és un mercat estratègic per a la desestacionalització turística, sobretot de cara a la temporada primaverenca.Anex Tour abasta més del 20% de la demanda a la Costa Daurada. De cara al 2024 té previst una àmplia oferta de paquets turístics cap a Salou provinents de les principals ciutats alemanyes. El seu principal nucli és Renània del Nord-Westfàlia (Düsseldorf) que també és la zona més poblada del país.