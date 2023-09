El 29 i 30 de setembre arriba a la Canonja el festival de curtmetratges, Frame Film Festival

Enguany el festival canvia d'espai i es trasllada al Teatre Municipal Orfeó Canongí que estrena una pantalla de grans dimensions

Actualitzada 25/09/2023 a les 12:01

La Canonja és un dels 13 municipis de la província de Tarragona que rep aquest festival que vol fer arribar el curtmetratge al gran públic perquè sigui aquest qui decideixi els guanyadors en cadascuna de les seus del Festival, són els espectadors que segueixen i gaudeixen els curtmetratges els que tenen l'oportunitat de decidir sobre la selecció de les pel·lícules que passaran a la fase final per a rebre els premis TALENT FRAME.El FRAME Film Festival ja va arribar l'any passat a la Canonja, concretament al Castell de Masricart, però enguany canvia d'espai i es trasllada al Teatre Municipal Orfeó Canongí que estrena una pantalla de grans dimensions per aquesta ocasió. L'objectiu principal d'aquest festival és difondre i promoure la cinematografia en general i el curtmetratge en particular, fent costat a les directores i els directors de curtmetratges i creant un espai on puguin donar a conèixer els seus treballs.A l'OCTM, les projeccions es portaran a terme en divendres i dissabte. Cada dia hi haurà dues sessions diferents, a les 19 h i a les 20:30 h, emetent en total una vintena de curtmetratges. Després de cada sessió les persones assistents podran votar el film que considerin mereixedor del premi. Es pot assistir i votar, de manera independent a qualsevol de les sessions.A la darrera sessió de dissabte es farà el recompte final on sabrem el guanyador de la fase canongina del Frame Film Festival.