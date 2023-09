El 17è Cicle de Memòria de Tardor de Cambrils posa el focus en la repressió franquista

El programa d'activitats, que s'iniciarà el 3 d'octubre, està organitzat per l'Arxiu Municipal i el Museu d'Història de Cambrils

El Cicle de Memòria de Tardor dedicarà la seva 17a edició a la repressió franquista. El programa d'activitats, titulat «La repressió de la memòria», que s'iniciarà el proper 3 d'octubre, repassarà les diferents cares de la repressió amb una exposició, la presentació d'un llibre, una sortida cultural i diverses conferències.Consells de guerra, condemnes a mort, confiscació de propietats, presó, exili... La victòria de 1939 dels militars aixecats contra la II República va provocar que les autoritats franquistes exercissin arreu una repressió, en diferents graus, que ha quedat a la memòria col·lectiva. Cambrils no n'és cap excepció. I en les properes setmanes, aquest cicle de memòria donarà a conèixer alguns d'aquests casos i el context general en què es produïen.El cicle «La repressió de la memòria» permet així a l'Arxiu Municipal de Cambrils i al Museu d'Història de Cambrils continuar aportant elements per conèixer i valorar el patrimoni cultural en aspectes poc coneguts de la història contemporània del municipi. Tot plegat forma part de la línia de recerca i divulgació sobre memòria històrica que ambdues institucions desenvolupen dins de la seva programació.Des de l'any 2006, any rere any, aquests cicles de memòria de tardor obtenen una excel·lent resposta de la ciutadania. La programació està organitzada conjuntament el Museu d'Història de Cambrils i l'Arxiu Municipal de Cambrils, en coordinació amb les àrees de Cultura i Govern Obert de l'Ajuntament de Cambrils, i compta amb el suport del Campus Extens de la URV a Cambrils i la Diputació de Tarragona, a més de la col·laboració del memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.El regidor de Cultura i Patrimoni, Jordi Barberà, ha explicat que «la guerra va ser un desastre material, un trencament territorial i familiar, milers de morts i represaliats» i ha afirmat que «és important aprofundir en l'estudi de la repressió del franquisme, els milers d'afusellats, el centenars de milers d'empresonats, amb una població escanyada sota la petjada del feixisme».