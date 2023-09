El Grup del Teatre Principal de Valls realitza una lectura dramatitzada amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer

L'activitat es va dur a terme al claustre del sòcio-sanitari del Pius Hospital

Actualitzada 23/09/2023 a les 12:55

Més d'una cinquantena de persones es van aplegar dijous passat, Dia Mundial de l'Alzheimer, al Pati dels Tarongers del Pius Hospital de Valls per gaudir de la lectura dramatitzada de l'obra Abans que arribi l'alemany de l'escriptora Marta Barceló.L'obra, interpretada per una dotzena de membres del Grup del Teatre Principal, és un relat sobre l'evolució vital d'una dona amb Alzheimer. Els assistents van veure representades les diferents etapes del dol que suposa el diagnòstic i l'acceptació de la malaltia, amb escenes que mostraven les pors, la ràbia, la tristesa i el desig de viure i estimar de la protagonista.Tant el públic assistent com el mateix GTP, van fer una valoració molt positiva de l'acte, sobretot pel que fa a la cohesió del doble objectiu social i sanitari, més enllà del cultural.