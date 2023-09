Salou prepara el Dia de la Gent Gran amb havaneres i un dinar

Tindrà lloc el diumenge 8 d'octubre, a la sala principal del Centre Cívic

Actualitzada 22/09/2023 a les 09:56

Salou es prepara per celebrar el XXVIII Dia Internacional de la Gent Gran aquesta setmana. L'esdeveniment central serà el dinar que es durà a terme el diumenge 8 d'octubre, a la sala principal del Centre Cívic. Per adquirir bitllets per al dinar, amb un límit de 216 comensals, es podran fer els dies 27 i 28 de setembre al passadís del TAS, en horari de 10 a 13 h. El cost del bitllet és de 5 euros per persona.A part, avui, a les 20 h. a la Torre Vella, el Grup d'havaneres La Xalana oferirà al públic una cantada d'havaneres i, posteriorment, se servirà rom cremat. És important destacar que per participar en aquest esdeveniment és necessari estar empadronat a Salou, ser major de 65 anys i ser membre de les associacions municipals de gent gran de Salou. El Dia internacional de la Gent Gran és l'1 d'octubre, proclamat per l'Organització de les Nacions Unides.