Messer inaugura una nova planta de gasos destil·lats totalment sostenible

La inversió en la instal·lació ha estat d'uns 60 milions d'euros i ha comportat la creació de 20 llocs de treball directes i 50 d'indirectes

Actualitzada 21/09/2023 a les 19:09

Un nou model econòmic

Messer va inaugurar ahir oficialment la seva nova planta de producció de gasos destil·lats de l'aire, en un acte on va estar present el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i les principals autoritats politíques i empresarials del territori.La nova planta, que porta en funcionament des del maig, ha comptat amb una inversió d'uns 60 milions d'euros i ha comportat la creació de 20 llocs de treball d'alta qualificació i de forma directa i 50 més d'indirectes. La instal·lació estarà entre les majors i més modernes infraestructures d'aquest tipus a nivell europeu, ja que és completament electrificada, i té una producció diària de 2.600 Tn d'oxigen, nitrogen i argó. «Aquest projecte ens consolida com un referent europeu», va dir Rubén Folgado, director general de Messer. Des de l'empresa, destaquen que el procés industrial de la planta és totalment sostenible i que compta amb zero emissions contaminants. «És una energia neta que busca assolir i treballar amb l'essència de l'aire que respirem», va dir Folgado. El producte dels gasos destil·lats resultants té aplicacions tant al sector industrial com al medicinal o l'alimentari. A més, en ser un procés electrificat al 100% pot oferir productes totalment descarbonitzats. Es tracta de la cinquena planta de producció de gasos destil·lats de l'aire que la companyia construeix al Camp de Tarragona i està connectada amb la planta que té la mateixa empresa al Morell. «Després de 50 anys d'activitat de Messer a casa nostra, tenim un sentiment de pertinença amb l'empresa i per això estem al seu costat», va expressar Manuela Moya, l'alcaldessa accidental de Vila-seca. Les autoritats van poder fer una visita guiada per la planta i van escenificar la posa a punt de la instal·lació. A més, Moya va afirmar que el nou projecte, que gira entorn d'una «economia bàsica» pel territori, «posa Vila-seca en el mapa mundial de la indústria». El pla de la nova planta va començar a caminar fa tres anys i hi han participat fins a 200 treballadors durant la construcció. Folgado assegura que «neix amb la mateixa vocació de compromís a llarg termini amb el territori» que amb les anteriors plantes. A més, el director general va exposar que la nova infraestructura és «un exemple del nostre compromís i responsabilitat amb la societat».Per la seva banda, el president de la Generalitat va veure la nova planta com un projecte que «reforça les inversions futures d'altres companyies» al Camp de Tarragona. Aragonès va explicar que un compromís del seu govern és la «reindustrialització del país» i que, el sector industrial, arribi a formar el 25% del PIB català l'any 2030. A més, Aragonès també va destacar l'aposta per la «descarbonització i la digitalització», així com per les energies renovables, per completar «la transició cap a un nou model econòmic». Tot i això, Aragonès va puntualitzar la necessitat que té i tindrà el sector de personal format per complir aquest objectiu de futur i «evitar el coll d'ampolla».La nova planta converteix a Messer en el productor més gran de gasos destil·lats de l'aire a Catalunya, arribant a una producció diària de 4.500 Tn.