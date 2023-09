La remodelació del carrer de Dalt d'Altafulla començarà al desembre

L'objectiu és pacificar la via limitant l'accés de vehicles i prioritzant els vianants

Les obres de remodelació del carrer de Dalt d'Altafulla començaran el pròxim mes de desembre. Les obres afectaran al tram superior d'aquesta via actualment transitada com un accés més a la Vila Closa. Els treballs s'allargaran uns sis mesos i serviran per definir un nou carrer «més amable», com ha destacat la coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntadas. Amb una estètica similar a la que té actualment el carrer Martí d'Ardenya o també conegut com carrer de Baix, amb còdols al centre i llambordes als laterals.S'actuarà també al tram annex del carrer de l'Hostal per on actualment tomben els vehicles per accedir a Martí d'Ardenya. Igualment, com ha destacat Muntadas, s'ubicarà a la cruïlla entre ambdós carrers el disseny d'un quadrat indicatiu (com el que ja hi ha a la cruïlla de Martí d'Ardenya i Hostal) amb els noms de les vies adjacents. Com ha explicat Muntadas, la idea de la reforma és anar adaptant aquests carrers a un sistema de circulació per la vila «que prioritzi als vianants i fer que els vehicles adoptin altres camins per accedir al centre i al Vila Closa». L'objectiu del consistori és acabar definint aquest carrer com una zona per a vianants, on es permetrà només l'accés de vehicles comercials i de veïns, amb la potenciació de les zones de càrrega i descàrrega.L'execució dels treballs, que s'allargaran uns sis mesos, permetrà descobrir com funcionaria a la pràctica el tancament del carrer al trànsit rodat i quines afectacions tindria. El mateix es mirarà en la prova pilot que es fa avui en el marc del dia sense cotxes, en què, precisament i de manera simbòlica, es tallarà al trànsit aquest tram de la via pública. Segons ha informat el govern municipal, les obres del carrer de Dalt d'Altafulla tindran un cost de prop de 700.000 euros, que seran finançats en part per una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, amb uns 400.000 euros, i per uns 300.000 del pressupost municipal. L'inici de les obres abans de finalitzar l'any és condició indispensable per poder rebre l'aportació de l'ens supramunicipal.