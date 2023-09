La presó de Mas Enric restringeix les visites a Rosa Peral als seus familiars més pròxims

Des del centre consideren que la seva sobreexposició als mitjans pot perjudicar el seu procés de reinserció

La presó de Mas Enric del Catllar ha restringit les visites presencials a Rosa Peral, la condemnada per assassinar a la seva parella en l'anomenat «crim de la Guàrdia Urbana», que durant un mes només podrà veure's amb els seus familiars de primer i segon grau i relacions afins.Segons ha informat El País i han confirmat a EFE fonts pròximes a la presó, la mesura obeeix a una decisió unànime dels tècnics que integren la junta de tractament de Mas Enric, que consideren que la sobreexposició de Peral als mitjans pot perjudicar el seu procés de reinserció.La mesura, que inclou les visites a locutori i els vis a vis, té una durada d'un mes, però podria reduir-se en funció de l'evolució de les circumstàncies de la reclusa.La restricció en les visites se suma a les limitacions de trucades telefòniques que se li van imposar dimarts passat, arran de l'expedient que se li va obrir per utilitzar les seves comunicacions previstes per a familiars i amics des de la presó per a concedir entrevistes a mitjans.En declaracions a Catalunya Ràdio, la seva advocada, Núria González, ha denunciat aquest dijous que Peral porta «tres dies sense poder parlar amb la seva família directa» arran de la sanció que se li va imposar, i que ha sofert a més un «registre molt intens» en la seva cel·la, d'on li han retirat objectes personals com auriculars i llapis de colors.A més, li han dit de manera «extraoficial» que s'està plantejant un nou trasllat a un altre centre penitenciari, ha afegit l'advocada.Per part seva, fonts del Departament de Justícia han recalcat que el registre en la cel·la és «una mesura habitual, no excepcional», la finalitat de la qual és comprovar si els reclusos guarden objectes no autoritzats.També insisteixen que la condemnada té restringides les comunicacions telefòniques amb tercers, però se li continua permetent contactar amb els seus familiars.