Ja són més de 50 les dotacions de Bombers que treballen en l'incendi de Vespella de Gaià

A causa de l'incendi estan tallades la T-202 entre els km 7 i 8 (Nou de Gaià) i la T-211 entre km 6 i 7 (Pobla de Montornès)

Actualitzada 22/09/2023 a les 18:29

A #IFVespella, hi treballem amb 34 dotacions #Bomberscat 10 de les quals aèries #MAER Al aspecte de l'incendi a les 16.30 hores pic.twitter.com/NRfKKcUAA7 — Bombers (@bomberscat) September 22, 2023

Els Bombers segueixen treballant en l'incendi forestal als termes municipals de Vespella de Gaià i La Nou de Gaià. L'avís de l'incendi s'ha donat a les 14.50 h. A les 17.30 hores, els Bombers hi treballen amb 116 efectius corresponents a 53 dotacions, 10 d'elles aèries: quatre avions de vigilància i atac (AVA), dos helicòpters d'extinció, un helicòpter de coordinació, un altre de comandament i dues unitats més de refresc. L'extensió de l'incendi és d'unes 25 hectàrees, segons els Agents Rurals.L'incendi avança empès pel vent, un mestral sostingut de 20 quilòmetres per hora amb ràfegues de 40. La humitat ambiental és baixa, d'aproximadament el 30%, i la gran quantitat de combustible mort a causa de la sequera ha propiciat una flama intensa tot i els gairebé 30 litres de pluja que van caure a principis de setmana.L'incendi s'ha donat a la zona de la Muntanya de Mestret. A causa de la gran quantitat de combustible acumulat, s'ha obert ràpidament fins arribar a un front d'uns 600 metres. La flama era intensa a causa del terreny en pendent i l'empesa del vent, i el cap creava focus secundaris que encara afavorien més l'avenç del foc. Els Bombers han demanat, per precaució i per protegir la població del fum, el confinament de Vespella i Castell de Montornès.A les 17.00 hores, el foc ha baixat la intensitat perquè ha trobat terreny descendent i pla, que s'encamina cap a una zona de conreus en el cas del cap de l'incendi i el flanc dret. S'hi està treballant amb eines manuals. El flanc esquerre, però, presenta una continuïtat forestal d'unes 200 hectàrees i s'hi està treballant amb contundència amb tots els recursos disponibles, entre ells el foc tècnic.Segons informa el Servei Català del Trànsit (SCT), a causa de l'incendi estan tallades la T-202 entre els km 7 i 8 (Nou de Gaià) i la T-211 entre km 6 i 7 (Pobla de Montornès). Per part de Protecció Civil, s'ha emès una prealerta del Pla Infocat i es recomana a la població que, si tenen molèsties pel fum, tanquin portes i finestres i no s'acostin a la zona de l'incendi. El telèfon d'emergències 112 ha atès 224 trucades relacionades amb aquest incendi. Per part dels Agents Rurals, s'està treballant en la investigació de les causes del foc.