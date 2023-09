'Cap llar sense aliments' recull 30.812 euros a Tarragona

Aquest import total és l'equivalent a 1.672 tones d'aliments bàsics

Actualitzada 22/09/2023 a les 09:42

La quarta edició de la campanya Cap llar sense aliments, impulsada per la Fundació La Caixa i CaixaBank, ha recollit 30.812 euros a Tarragona. A Catalunya, la xifra ascendeix a 260.952 euros i, a tot l'Estat, a 1.839.800 euros. Aquest import total és l'equivalent a 1.672 tones d'aliments bàsics, que seran distribuïts a través dels 54 bancs d'aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments i les seves 7.500 entitats col·laboradores. Gràcies als donatius recollits, 6.110 persones en situació de vulnerabilitat tindran garantida una alimentació bàsica durant 12 mesos.La campanya ha volgut donar resposta a la cronificació de la pobresa i a les dificultats que afronten els bancs d'aliments per proveir-se a causa de l'escalada de preus. Conscient de la urgència, la Fundació La Caixa ha contribuït a la campanya amb una aportació global d'un milió d'euros.«La campanya ha permès que el Banc dels Aliments rebi una important ajuda just en el moment en què més falta fa a les entitats que atenen les famílies vulnerables, ha dit el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas. «Tenim moltes dificultats per proveir-nos d'aliments bàsics, i per això li demanem a la societat que continuï col·laborant amb la nostra lluita contra la pobresa alimentària i a favor de l'alimentació saludable», afegia. «En temps de dificultat és imprescindible unir esforços per estar prop de les persones que més ho necessiten», ha assegurat el subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón.