Salou compta amb el millor Beach Club d'Europa, segons National Geographic Viajes

Infinitum està situat al Camí de Costa

Actualitzada 21/09/2023 a les 15:06

La prestigiosa revista National Geographic Viajes ha proclamat l'Infinitum de Salou com el millor Beach Club d'Europa, el qual està ubicat al Camí de Costa.Aquest reconegut club ofereix als visitants una oportunitat única per relaxar-se i gaudir de la cuina mediterrània amb una vista panoràmica de les platges de la Costa Daurada. El club ha estat anomenat Millor Beach Club d'Europa en els World Travel Awards 2022, atesa la seva oferta integral de relaxament des de l'alba fins al capvespre, amb llits balinesos, racons amb ombra, còctels, tapes i propostes gastronòmiques que atrauen els gurmets més exigents.El Beach Club, situat a prop del Cap de Salou, forma part del complex de camps de golf i d'una àrea residencial. Aquest club privat, situat a primera línia de mar i dividit de la platja Llarga pel camí de ronda que connecta el far de Salou amb les platges de Llevant i Capellans, és una veritable experiència de tranquil·litat i relax.