PortAventura World inaugura la seva nova atracció de realitat virtual

PortAventura VRX by Zero Latency és una experiència virtual de lliure moviment, única al sector dels parcs temàtics del país

Actualitzada 21/09/2023 a les 11:18

PortAventura World ha obert aquesta setmana la seva nova experiència PortAventura VRX by Zero Latency en un espai exclusiu situat al costat de l'accés als seus parcs temàtics. La nova atracció de realitat virtual de lliure moviment (free-roam), única en la indústria dels parcs temàtics d'Espanya, transportarà els usuaris a un altre món, fent possible una vivència totalment immersiva.Més de 200 metres quadrats de noves experiències que compten amb la darrera tecnologia de realitat virtual de Zero Latency, un dels especialistes més destacats del món en aquest tipus d'entreteniment. Fins a 8 jugadors podran experimentar al mateix temps els diversos jocs de l'atracció, de temàtiques variades, mitjançant l'ús d'un equip de realitat virtual format per un visor, auriculars i un controlador que permet gaudir de l'experiència de fins a 40 minuts de durada, sense fils ni lligams.Aquesta nova proposta d'entreteniment digital obrirà al públic de 15h a 00h i permetrà l'accés a partir dels 13 anys, complementa l'oferta d'oci disruptiva impulsada per PortAventura World.D'aquesta manera, el parc temàtic de la Costa Daurada, situat entre Salou i Vila-seca, segueix reforçant la seva aposta per les experiències d'oci innovadores i digitals.PortAventura VRX by Zero Latency és la segona atracció de realitat virtual que PortAventura World estrena aquesta temporada, després de començar a testar al juliol una iniciativa d'aquest tipus en un dels seus hotels sota gestió fora del resort, l'Hotel Piràmide Salou.