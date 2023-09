Neix la marca 'Cultura Vila-seca'

S'ha presentat la programació per a la tardor i l'hivern amb més de 50 propostes en tres escenaris: el Castell, el Celler i l'Auditori Josep Carreras

Actualitzada 21/09/2023 a les 08:21

Més de cinquanta espectacles que combinen música, teatre, cinema i conferències en tres espais magnífics i singulars: el Castell, el Celler Noucentista i l'Auditori Josep Carreras. L'Ajuntament de Vila-seca va presentar ahir dimecres la programació cultural per a la temporada Tardor- Hivern unificant, per primera vegada, tota l'oferta del municipi sota la marca Cultura Vilaseca. El resultat és un programa ambiciós, farcit de grans noms, adreçat a tots els públics i a preus molt assequibles.«Aquesta programació fa valdre els nostres equipaments culturals, els quals amplifiquen molt les opcions per gaudir de la cultura i les activitats culturals », subratllava durant la presentació la regidora de Cultura Manuela Moya. L'acte es va fer al Celler, el darrer equipament municipal en incorporar-se a l'oferta cultural del municipi, que es va inaugurar la primavera del 2022 després d'haver estat rehabilitat i recuperat per l'Ajuntament. El Celler, amb capacitat per a més de 500 espectadors, acollirà entre altres l'espectacle Els Ocells, de la companyia La Calòrica (25 de novembre); el concert de gira dels 30 anys de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (2 de desembre); o el cicle de cinema Gaudí, amb títols com Un cel de plom; 20.000 especies de abejas o El sostre groc. També s'hi projectaran grans clàssics del cinema, com ara Magnolia, Memòries d'Àfrica o Els ponts de Madison. Aquest equipament també oferirà un extens programa de cinema i teatre adreçat a les famílies (el cicle Petit Celler), així com les experiències Tap de suro, en què es combinen les arts escèniques amb un tast de vi, tot amb una mateixa temàtica, i que en aquesta temporada comptarà amb la presència, entre altres, de Manola Brunet, professora de la URV i presidenta de la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial.L'Auditori Josep Carreras, per la seva banda, continuarà amb la seva programació, centrada sobretot en la música clàssica, però amb incursions en la música soul, jazz o pop, amb artistes com Judit Neddermann o Elena Gadel. També es va desvetllar el protagonista de la Gala Benèfica a favor de la Fundació Josep Carreras, que enguany serà el mític Tomatito, guitarrista de referència que va acompanyar durant molts anys a Camarón de la Isla. Aquest concert se celebrarà el dissabte 16 de desembre.El tercer vèrtex de la programació cultural vila-secana és l'exposició que s'inaugurarà el pròxim mes de novembre al Castell, i que se centrarà en el treball de Frank Horvat, fotògraf que va revolucionar el gènere de la fotografia de moda als anys 50 i 60. Aquesta exposició es realitza gràcies al conveni de l'Ajuntament amb la Fundació Vila Casas. Fruit d'aquesta col· laboració ja han passat pel Castell més de 30.000 persones que han visitat les sis exposicions que s'hi han fet fins ara.Les entrades a totes les activitats es podran adquirir a través d'una mateixa plataforma d'internet (www. entrades.vila-seca.cat ).