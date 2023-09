Messer inaugura una nova planta de producció de gasos a Vila-seca

La companyia preveu crear 20 nous llocs de treball directes i 50 d'indirectes

Actualitzada 21/09/2023 a les 13:23

Messer Ibérica ha inaugurat la nova planta de producció de gasos destil·lats de l'aire amb un procés de zero emissions contaminants, completament electrificada i que ofereix productes descarbonitzats. La fàbrica es va posar en marxa al maig i es troba a Vila-seca. Des de la companyia asseguren que crearà vint nous llocs de treball estables i d'alta qualificació, i una cinquantena d'indirectes.El director general de Messer Ibérica, Rubén Folgado, ha destacat que les instal·lacions seran un «referent europeu» ja que estarà entre «les plantes més modernes del continent». A la inauguració també ha assistit el president del Govern, Pere Aragonès, que ha lloat el projecte perquè «s'alinea amb la descarbonització i l'economia verda».La companyia ha fet una inversió de 60.000.000 d'euros i es tracta de la cinquena planta que l'empresa alemanya posa en funcionament al complex petroquímic de Tarragona. La fàbrica té una capacitat de producció de 2.600 tones d'oxigen, nitrogen i argó al dia. A més, aquesta planta està connectada amb la que la mateixa empresa té al polígon nord, al Morell, a través d'un sistema de gasoductes.Folgado ha insistit que és un producte «imperdible per les nostres vides» perquè té diverses aplicacions com la sanitària, a més de la química, l'automoció o l'alimentària, entre altres. El director de Messer Ibérica també ha comentat que ha estat un projecte «complex» perquè durant la construcció hi ha hagut la pandèmia, un retard en el transport de materials i l'encariment de preus i de l'energia.Per la seva banda, Aragonès ha manifestat la voluntat del Govern de «reindustrialitzar el país» amb una indústria «verda, digital i que creï feina i oportunitats per a tothom». El cap de l'executiu ha agraït la inversió i ha remarcat que cal treballar en el «repte» de la formació. Aragonès ha assegurat que és el «coll d'ampolla» d'aquest procés d'industrialització.